Patologička: Naša práca je hlavne o diagnostike nádorov, v posledných rokoch je ich čoraz viac

Gro práce patológa nie sú pitvy, ale skúmanie vzoriek nádorov.

TRNAVA. Mohlo by sa zdať, že patológia je odbor, ktorý lekárov príliš neláka. Aj mnohí bežní ľudia majú skreslené predstavy o tom, čo je vlastne náplňou práce patológa.

Ak ste si mysleli, že celý deň pitve pacientov s diagnózou „exitus“, ste na omyle. Najväčšiu časť svojej práce strávia za mikroskopom.

Aj o tom, prečo v posledných rokoch badať nárast nádorových ochorení, ktoré z nich sú najhoršie a prečo sa už v Trnave nevykonávajú pitvy, sme sa porozprávali s Ivetou Kopeckou, patologičkou Fakultnej nemocnice v Trnave.

Veľa ľudí v dnešnej dobe ani nevie, čo v skutočnosti robí patológ, a zamieňajú si ho so súdnym lekárom. Môžete nám na úvod povedať, v čom sa líši ich práca?

V podstate, súdni lekári riešia násilné prípady. Keď človek zomrie násilnou smrťou, tak súdny lekár sa prostredníctvom pitvy a ďalších vyšetrení snaží odhaliť príčinu a mechanizmus smrti.

Patológ rieši väčšinou prípady, respektíve vzorky zo živých ľudí. Bežný klinický patológ vyšetruje materiál, ktorý sa odoberie chirurgickým zákrokom zo živého človeka, či už z tkaniva, alebo z orgánu. A jeho úlohou je určiť správnu diagnózu, aby lekár – špecialista mohol ďalej liečiť na základe našej správy.

Samozrejme, sú diagnózy, ktoré sa dajú určiť aj bez mikroskopického vyšetrenia, ale sú diagnózy, hlavne nádory, ktoré sa bez nášho histologického vyšetrenia nedajú jednoznačne určiť. Čiže veľká väčšina práce je práve diagnostika nádorov.

Čo sa tam vyšetruje? Či ide o zhubný, alebo nezhubný nádor?

Nielen to, stanovujeme tam veľa ďalších parametrov, ktoré lekár potrebuje vedieť k ďalšej liečbe. Je to taký základný kameň celej liečby, ktorú ďalej v prípade nádorov rieši onkológ. Bez našej diagnózy by ďalej nemohol liečiť. Koniec-koncov, pacienta na onkologické oddelenie ani neprijímajú bez histologického vyšetrenia, ktoré robíme na patológii.

Pred rozhovorom ste spomínali, že na patológiu v Trnave ste nastúpili pred 30 rokmi. Viete z vlastnej praxe porovnať počet zhubných nádorov vtedy a dnes? Nie je toho viac aj preto, že medicína sa vďaka novým objavom a poznatkom dostala na inú úroveň?

Je ich viac. Veda pokročila, aj to môže byť jedným z dôvodov. Ale je badať aj prudký nárast rôznych nádorov.

Čoho je v súčasnosti najviac?

Nádory na hrubom čreve, najmä u mužov. U žien je to rakovina prsníka. Tam badať nárast počtu u mladých pacientiek. V minulosti ich nebolo také množstvo ako teraz.

Čo odporúčate mužom a ženám, aby tomu predišli?

Určite preventívne prehliadky. To je najviac. Kolonoskopiu by mali absolvovať muži i ženy. Toto vyšetrenie vie odhaliť nádory v hrubom čreve. Nezhubný nádor sa totiž v hrubom čreve po rokoch mení na zhubný. Preto sa musí čím skôr vybrať.

To sa deje s každým nádorom, že sa z nezhubného zmení na zhubný?