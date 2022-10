V Pečeňadoch je Peter Blanárik spokojný, no ponuka z Nitry ho zaujala

V rozhovore prezradil, čo mu pomohlo k premieňaniu šancí.

PEČEŇADY. Tabuľke najlepších strelcov najvyššej oblastnej súťaže kraľuje Peter Blanárik s jedenástimi presnými zásahmi. Je to polovica gólov, ktoré Pečeňady doteraz uštedrili svojím súperom.

Peter Blanárik pochádza z Chtelnice, kde aj chvíľu futbalovo vyrastal, no paradoxne si v domácom klube za seniorský tím nikdy dres neobliekol. K futbalu ho priviedol otec, ktorý sa taktiež venoval tomuto športu.

Prvé tréningy absolvoval v Kátlovciach, pokračoval v Chtelnici, kde sa vtedy hrávala ešte tretia žiacka liga a neskôr si ho na jednom z krajských výberov všimli zo Spartaka Trnava.

„Priznám sa, že som do Trnavy zo začiatku nechcel ísť, chcel som zostať v Chtelnici. Dôvodom bolo aj to, že sa mi nechcelo cestovať, ale otec na mňa prichystal lesť.

Povedal mi, že idem hrať opäť za výber, ale bol to vlastne tréning v Spartaku, kde som mal ísť na skúšku. Došlo mi to, keď som zbadal spartakovské dresy. Hneď som vedel, ktorá bije,“ zaspomínal s úsmevom Blanárik. Nakoniec mu trnavský klub učaroval a zostal tu hrávať.

Do Pečeňád ho priviedol Igor Gažovič

Na svojej futbalovej ceste najradšej spomína na trénera Igora Gažoviča, ktorý ho neskôr viedol v dorasteneckom veku v Jaslovských Bohuniciach, kde pokračovala jeho cesta po Spartaku Trnava. Práve Igor Gažovič ho v sezóne 2020/2021 doviedol do Pečeňád, kde trénoval mužskú kategóriu. Dnes sa v klube venuje už iba ženskému tímu.

„Pred Pečeňadmi som bol šesť rokov v Malej Mači, odtiaľ som odišiel na polročné hosťovanie do Veľkých Kostolian, kde sa hrala štvrtá liga, neskôr som sa opäť vrátil do Malej Mače.

Potom som sa presťahoval do Modranky a nechcelo sa mi cestovať, navyše v Mači mali ambície hrávať vyššie a vyššie, s čím súvisí dlhé cestovanie na zápasy a tak som sa rozhodol, že budem hrať už len doma za trnavskú oblasť,“ pokračoval Blanárik, u ktorého zavážili pracovné a hlavne rodinné povinnosti, keďže sa mu narodila dcéra.

Rád spomína na Malú Maču

Zo všetkých futbalových „zastávok“ najradšej spomína práve na pôsobenie v Malej Mači. „Cestoval som z Chtelnice až takmer pri hranice, keďže veľa zápasov sme chodili hrávať na tú stranu.

V klube som sa cítil veľmi dobre, fanúšikovia boli skvelí a ako cudzích hráčov nás prijali. Hrávali sme tam štyria chalani z Trnavy, od poslednej ligy sme za štyri roky trikrát postúpili, takže bola okolo futbalového klubu veľká eufória, no dosť som sa v tom období nacestoval,“ pokračoval Blanárik, ktorý občas do Malej Mače zavíta pozrieť na zápas.

Naposledy si nenechal ujsť ich pohárový duel so Slovanom Bratislava. „Na zápase bola skvelá atmosféra, prišlo sa pozrieť asi sedemsto divákov, no v zápase sa prejavil kvalitatívny rozdiel.“

S kapitánskou páskou na ruke

V Pečeňadoch odštartoval Peter Blanárik tretiu sezónu, navyše aj s kapitánskou páskou na ruke.

„Tú mi dal tréner Radovan Kollár naschvál, pretože som mal problém s premieňaním šancí. Týmto krokom sa mi snažil zdvihnúť sebavedomie, a zatiaľ to funguje,“ zasmial sa Blanárik. „Všetci sa teraz čudujú, že som začal dávať góly,“ dodal s úsmevom.

A stoja ho presné zásahy aj niečo v kabíne? „Zatiaľ ešte nie, ale sú tam nejaké nevyrovnané účty. V Cíferi mi pripísali jeden gól navyše, takže mám na konte hetrik, ktorý ma bude niečo stáť,“ pokračoval v dobrej nálade úspešný kanonier.

S kapitánskou páskou prichádza aj zodpovednosť. „V Pečeňadoch som tretí rok a dá sa povedať, že v kabíne patrím medzi najdlhšie slúžiacich hráčov v klube. Vždy som to vnímal tak, že patrím k tým mladším v mužstve, ale keď sa poobzerám na tréningu, tak sú odo mňa starší len Daniel Benkovský a Tomáš Mrva, takže patrím medzi najdlhšie slúžiacich aj najstarších,“ zasmial sa 29-ročný útočník.

„Ale samozrejme, pociťujem s kapitánskou páskou aj zodpovednosť,“ dodal.

Tréner Radovan Kollár minulú sezónu vystriedal v Pečeňadoch Igora Gažoviča, ktorý skončil pár kôl pred koncom jesennej časti. Mužstvo ju dohrávalo bez kouča.

„V zime to v klube nevyzeralo ideálne, niektorí hráči premýšľali nad odchodom, ale nakoniec prišiel Radovan Kollár, ktorý priviedol do mužstva skúsené mená ako Tomáša Mrvu, Daniela Benkovského, či Petra Zvolenského, ktorý už ale nehráva, a to presvedčilo chalanov, aby zostali. Vybudoval sa pomerne dobrý káder.“

Dostal ponuku z Nitry

Po jesennej časti Pečeňadom patrilo jedenáste miesto v tabuľke a zo strany zväzu bolo avizované, že ak sa nepodarí naplniť obnovenú krajskú 6. ligu Západ mužstvami z trnavskej časti, vypadávať budú viaceré tímy. Prioritou pre Pečeňady tak bola záchrana v najvyššej oblastnej súťaži.

„Áno, s tým cieľom Rado prichádzal do tímu. Pečeňady nechceli hrať nižšiu súťaž.“ Ciele sa podarilo naplniť, mužstvo na konci sezóny obsadilo ôsme miesto v strede tabuľky.

Po sezóne mal Peter Blanárik ponuky z iných klubov. Záujem o jeho služby prejavili Červeník, Boleráz, či Košúty.

„Zostal som v Pečeňadoch, vyhovujú mi z hľadiska cestovania, klub má aj dobré podmienky. Ako hráči máme k dispozícii vírivku, saunu, dokončujú sa nové kabíny,“ vysvetlil Blanárik. Medzi tímami, ktoré mu dali ponuku, je aj štvrtoligová Nitra a aj keď ich ponuku odmietol, priznal, že mu stále vŕta v hlave.

„Zvažujem, čo urobím v zime. V Nitre je veľa známych hráčov, síce im v tabuľke patrí predposledné miesto a prvé víťazstvo si pripísali až v zápase s Marcelovou, takže je to tam všelijaké, ale lákadlom je pre mňa hlavne štadión a okolie. Vyskúšať si ešte niečo takéto, pretože podobná príležitosť už asi viac nepríde,“ priznal Blanárik.

„V Nitre sa zložil tím narýchlo, išlo tam hrať veľa chalanov z Trnavy, ktorí ma aj prehovárali, ale ponuka prišla týždeň pred súťažou, nechcel som to Pečeňadom urobiť. Myslel som si, že záujem opadne, ale už sa mi odvtedy ozvali dvakrát, že si to mám prísť cez zimu vyskúšať,“ dodal.

Minulú sezónu bola horúcou témou obnova krajskej 6. ligy Západ, ktorou sa zaoberali aj v Pečeňadoch.

„Ak by bola súťaž zložená tak, ako bola prvotná myšlienka, že rovnaký počet tímov by bol zo Záhoria a rovnaký z Trnavy a hrali by najskôr v skupinách medzi sebou a až v nadstavbe by sa rozdelili podľa tabuľkového umiestnenia, aby sa cestovalo čo najmenej, tak by sme na to kývli. Je to však škoda, pretože aktuálne, ak niekto vyhrá najvyššiu oblastnú súťaž, nemá kam postúpiť. Len málokto pôjde do ligy, ktorá je zložená zo záhoráckych tímov.“

Výbuch v Siladiciach

Pečeňady tak zotrvali v oblasti. Do tímu pribudli pred novým súťažným ročníkom Filip Doboš z Bohdanoviec, Adrián Maron z Hornej Krupej, ale aj Dávid Petráš, Adam Tanáč a Michal Jamrichz domáceho dorastu. Pečeňadom nedávno ešte v tabuľke patrilo šieste miesto, potom však vybuchli v Siladiciach.

„Chceli sme uhrať niečo s favorizovanými mužstvami, ako sú Madunice, Červeník, Majcichov, to sa nám nepodarilo, získali sme však nečakané body v Cíferi,“ vysvetlil Blanárik.

Pečeňady vyhrali 4:2 a víťazstvo chceli potvrdiť v nasledujúcom kole s Kátlovcami, ale neúspešne. So súperom prehrali tesne 2:3, no nasledoval „výprask“ v Siladiciach 10:2, čo ich zosunulo až na deviate miesto v tabuľke.

„Po Cíferi bola v kabíne veľmi dobrá nálada, kalkulovali sme, že vyhráme s Kátlovcami a môžeme byť v súťaži vyššie, no trápia nás nejaké problémy. Uvidíme, ako sa to vykryštalizuje,“ nechcel viac konkretizovať Blanárik. Ciele Pečeňád pred sezónou boli pohybovať sa do piateho miesta, na ktoré aktuálne strácajú päť bodov. Tabuľka je však v strede veľmi vyrovnaná.

Z ligy odišlo po minulej sezóne až šesť tímov, súťaž sa zo sedemnástich, pôvodne osemnástich, účastníkov okresala na štrnásť.

„Podľa mňa je lepší tento model. Minulú sezónu sme odohrali zápasy aj nejaké stredy a pre pracujúcich a starších hráčov je to náročnejšie,“ uviedol Blanárik. Do ligy pribudli traja nováčikovia, zostupujúci Zvončín a postupujúce Veľké Orvište a Ružindol.

„S Ružindolom sme už hrali. Trénuje ich Martin Kočiš, myslím si, že sú dobrým oživením ligy, hrali dobre, ale porazili sme ich 4:0, podarilo sa nám premeniť všetko, čo sme si vytvorili. S Veľkým Orvišťom a Zvončínom sme ešte nehrali, takže neviem posúdiť, ale súťaž je kvalitatívne vyrovnaná, len dve, tri mužstvá vyššie vyčnievajú a dve, tri mužstvá nižšie zaostávajú.

Najväčší problém v oblasti však predstavuje nízky počet, ako aj kvalita rozhodcov. „Áno, mali sme už skúsenosť, kedy prišiel rozhodca a bolo to podľa mňa kalamitné rozhodovanie, čo sa týka tečovanej strely, autov, odrazených lôpt a podobne. Ľudia mu nadávali, chvíľami mi ho bolo aj ľúto, atmosfére zápasu to vôbec neprispievalo, len sa to zbytočne vyostrovalo.

Vyskúšal si aj malý futbal

Neviem, kde spočíva problém s rozhodcami, či ide o malé finančné ohodnotenie, alebo prečo nie sú motivovaní. Na druhú stranu musím povedať, že osobne by som nešiel pískať futbal na tejto úrovni. Napriek všetkému, klobúk dole, že sa na niečo takéto dajú,“ priznal Blanárik, ktorý je smutný aj z diváckej kulisy v Pečeňadoch.

„Je to práve to, čo sa mi nepáči. Na domáce zápasy chodí veľmi málo divákov. Neviem, či je to spôsobené tým, že v mužstve hráva málo domácich chalanov, alebo v čom je problém. Preto aj niekedy radšej hrám vonku, kde chodí viacej ľudí.“

Peter Blanárik sa v minulosti venoval aj malému futbalu, kde s jeho tímom hrávali v TOP lige, pod názvom Csirke mel.

„Áno, názov vznikol schválne, pretože v tíme boli hlavne hráči od Galanty, čiže „polomaďari“. Erik Varga práve jedol kurací rezeň, tak napísal do skupiny Csirkemell (kuracie mäso) a bolo vybavené, len sme to upravili na Csirke mel,“ vysvetlil ako vznikol názov tímu. V lige sa im darilo, prvú sezónu skončili v tabuľke druhí, keď nestačili len na Atletico Trnava.

Nasledujúcu sezónu skončili tretí. „Chýbalo nám len prvé miesto. Väčšina boli chalani z galantskej časti a pár hráčov od Trnavy, ako Michal Babic, Michal Jarábek, ja a Dominik Vyskoč zo Zvončína. Teraz sa viacerým hráčom narodili deti, ale v lete možno chystáme návrat,“ prezradil Blanárik.