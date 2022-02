Amatérsky genealóg radí: Takto si môžete vypracovať vlastný rodokmeň. Skoro zadarmo

V minulosti nebola núdza ani o 15-ročné prvorodičky, hovorí Ladislav Šebák.

Je síce amatérsky genealóg, ale pustil sa aj do rodokmeňa vynálezcu. Svojich predkov má podrobne zmapovaných v rodinnej knihe. Ladislav Šebák z Hrnčiaroviec pri Trnave má užitočné rady pre dobrodruhov, ktorí by si chceli sami zostaviť rodostrom. Ten jeho má nejeden príbeh so šťastným koncom.

Ako ste sa ku koníčku vytvárania rodokmeňov dostali?

Neprišlo k tomu len tak náhodou, keď tak teraz rozmýšľam. Jedným z mojich koníčkov už v ranej mladosti bolo zostavenie stromu ľudstva podľa Biblie, teda od Adama. No vtedy by mi nikdy nezišlo na um, že raz bude nejaký internet, budem si môcť listovať v matrikách a zostavovať si vlastný rodostrom.

Prečo ste sa jedného dňa rozhodli, že budete pátrať po svojich predkoch?

Neviem, či by bola dostačujúca odpoveď, že vďaka zvedavosti. Bolo to oveľa väčšie, možno o pocit, že človek sa tu len tak nevyskytne, že ktosi bol pred ním, komu záležalo, aby rod pokračoval. Keď si to uvedomí, že ten zástup ľudí pred ním siaha až po Adama, alebo podľa najnovších vedeckých poznatkov, až niekam do Afriky dvesto tisíc rokov dozadu... Neuveriteľné! Rovnako je neopísateľné to vzrušenie. Pamätám sa, ako mi skočilo srdce do hrdla, keď som prvý raz zbadal svoje priezvisko zapísané archaickým písmom v starej matrike, teda na monitore počítača.

Aj vás niekto oslovil, aby ste zhotovili rodokmeň jeho rodiny?

Našťastie len veľmi vzácne. Zaberie to veľmi veľa času a ja mám aj iné koníčky. Prirovnal by som to možno k stavbe Mestskej veže zo zápaliek. Na tú jednu piplačku sa človek môže odhodlať, pre seba, ale aby si to zopakoval za peniaze, to asi nie. No kvôli asi trom-štyrom dobrým priateľom som sa do toho nezištne pustil, pochopiteľne nie až tak podrobne, ako pri zostavovaní vlastného rodokmeňa. V jednom prípade som sa pustil do bádania zo zvedavosti. Zaujímal som sa o rody mlynárov na západnom Slovensku, tak som sa pozrel aj na predkov vynálezcu hudobného rezofonického nástroja dobra, Jána Dopjeru. (narodil sa v obci Stráže, úspešnú kariéru dožil v Amerike, pozn. red.)

A to len tak ste sa do toho pustili? Čo ste o ňom (Jánovi Dopjera) zistili?