Ako sme žili v Československu: V Bukovej sa pálilo vápno

4. nov 2021 o 16:40 Peter Briška

TRNAVA. Prvá písomná zmienka o obci Buková sa nachádza v listine kráľa Belu IV. z roku 1256, kedy mala názov Byk.

Pomenovanie Bygzaad sa objavuje v roku 1394, Biksárd v roku 1773 a Buková od roku 1948. Nad obcou sa čnie najvyšší vrch Malých Karpát Záruby, ktorého výška je 767 m n.m. Na jeho západnej časti vo výške 576 m n.m. sa nachádza zrúcanina hradu, ktorý sa volá Ostrý Kameň, nazývaný aj Biksardský hrad. Bol postavený v trinástom storočí – v roku 1273.

Pod hradom Ostrý Kameň, sa nachádza vodná nádrž Hrudky ktorá bola vyhľadávanou turistickou priehradou.

Oddávna sa v Bukovej pálilo vápno. Ešte koncom minulého storočia tu bolo 12 pecí. Vypálené, teda hotové, vápno rozvážali Bukovčania vozmi do okolia na predaj. Robili tak ešte aj v časoch po druhej svetovej vojne. Keď prišli do obcí a miest volali to známe „vápnóóó”.

Z čias minulého storočia zachovala sa aj pesnička spievaná trnavským dialektom: "Ešče sme neboly ponyže Trnavy, už sa nás pýtali – odkál ste trhany? Odkád by sme boly, od tej Bíléj Hory, gde to vápenečko ve dne v noci horí!"

V takej bukovskej peci dobre naloženej, sa vypálilo až 10 vozov vápna. Pec zvyčajne tri razy týždenne naplňovali a to hlavne koncom leta a na jeseň. Avšak ani táto obživa nebola dostatočná. A tak sa mnohí obyvatelia koncom 19. storočia vysťahovali do Ameriky.

Obec Buková žila a žije bohatým kultúrnym životom počas celého roka poriadením spoločenských a športových akcií .