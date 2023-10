Šéf Donau Agro Michael Houmann: Nové metódy nám dovoľujú nerobiť na poliach kompromisy

Advertorial

Donau farm vo Farárskom dáva nemalé investície do nových poľnohospodárskych mechanizmov, no najviac si cení ľudské zdroje.

Tromfneme rumunský rekord?

Auto s našim sprievodcom sa šinie po strnisku na poli neďaleko Vlčkoviec, rovno oproti traktoru, ktorý za sebou ťahá neuveriteľne širokú konštrukciu. Jej názov Swifterdisc Mega so šírkou ramena 18 metrov vôbec neprekvapí. Keď mašina zastaví a z nej vyskočí operátor mechanizmov, manažér z Donau farm vo Farárskom Brian Justesen, nám s trochou preháňania predstavuje pána Stanislava ako budúceho rekordmana v diskovom obrábaní poľa za krátky čas. Má na to dobrý dôvod – Donau farm je druhá farma v Európe, ktorá dostala možnosť otestovať najdlhší diskový kultivátor na svojich poliach. Prvenstvo držia farmári v Rumunsku, ktorí počas necelých 24 hodín obrobili 769,36 hektárov. Súprava za ten čas prešla 450,7 kilometra a v priemere urobila 32,6 hektára za hodinu.

Potenciálny slovenský rekordman z Donau farm čaká na svojho vyzývateľa. Zľava pán Stanislav a manažér Brian Justesen. (zdroj: Hugo Bach)

Slnečnica, kukurica a repná kampaň

Pán Stanislav obrobil počas dlhej smeny s diskovým kultivátorom 250 hektárov polí v správe Donau farm. Hovorí, že na rekordné výkony teraz nie je najlepšie počasie a ukazuje hlinu, ktorá sa lepí na disky. Napriek tomu obrobí za deň niekoľko polí a kým zaparkuje skladacie rameno disku na farme vo Farárskom, domov ide už za tmy. Donau farm vo farárskom patrí do skupiny Donau Agro, ktorá na Slovensku obhospodaruje 14 400 hektárov pôdy. Stredisko vo Farárskom, známe pod názvom Donau farm Semat, pestuje plodiny na poliach s rozlohou 6 300 hektárov pri obciach od Farárskeho, cez Váhovce, Trnavu, Malý Háj a Špačince. Akurát v deň našej návštevy začali v Podbore žatvu slnečníc. O pár dní zožnú aj kukuricu a potom už čaká kampaň cukrovej repy, v ktorej Donau farm predstavuje najväčšieho dodávateľa na Slovensku. Na dvore parkujú moderné poľnohospodárske stroje. Ak by práve žiaden nebol na poli, narátali by ste 20 traktorov, 7 nákladných vozidiel na prevoz komodít, 2 kombajny, samohybný postrekovač a aktuálne aj diskový kultivátor.

Investície do nových technológií sú podľa M. Houmanna príležitosťou pre zamestnancov posúvať sa vpred. (zdroj: Hugo Bach)

Ľudia, alebo stroje? Oboje

Poľnohospodárska sezóna na Donau farm potrvá do druhej polovice decembra a začne sa opäť okolo 5. až 10. januára. Dalo by sa povedať, že stroje aj farmári sú neustále v pohybe. To je dôvod, prečo generálny riaditeľ Donau Agro, Michael Houmann investuje do oboch. „Inovácie v dnešnej dobe prichádzajú veľmi rýchlym tempom a nie je veľmi na výber, ak nechcete zmeškať príležitosť posúvať sa ďalej. Preto naše hlavné investície smerujú na neustálu obnovu vozového parku,“ hovorí Houmann a vysvetľuje, že je to zároveň príležitosť pre ich zamestnancov testovať najnovšie technológie a učiť sa obrábať pole šetrným spôsobom. „Nové metódy nám dovoľujú nerobiť na poliach kompromisy,“ dodáva.

Sídlo Donau farm vo Farárskom, neďaleko Trnavy. Zdroj: Hugo Bach

Každý má priestor na názor

Aj keď Donau farm vo Farárskom stále modernizuje a skúša inovácie ako napríklad najširší diskový kultivátor, vedenie spoločnosti si najviac cení ľudský potenciál. Na farme pracuje 22 zamestnancov - 1 hlavná a jedna ďalšia agronómka, 2 mechanizátori a jeden skladový manažér a ďalších 8 ľudí sa stará o administratívu. „Najviac sme hrdí na našich zamestnancov, niektorí sú tu 20, aj 40 rokov a máme ľudí, ktorí tu pracujú až do dôchodku. A čo je najdôležitejšie, že chcú pracovať s nami. Na poliach máme silné stroje, ale je to predsa len železo. Ľudské zdroje sú neoceniteľné,“ hovorí manažér Justesen. Michael Houmann vysvetľuje, že spôsob vedenia Donau farm je založený na tom, aby každý dostal priestor povedať svoj názor či nápad. „Od začiatku sa snažíme veci zjednodušovať a robiť ich efektívnejšie. Snáď môžeme byť motiváciou aj pre našich zamestnancov,“ dodáva.