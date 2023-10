Politológ Lenč: Smer úspešne „kanibalizoval“ Republiku

Strana Smer viedla jednu z najlepších kampani.

TRNAVA. Je rozhodnuté, politológa Jozefa Lenča sme sa pýtali, ako sa po zostavení novej vlády zmení bežný život Slovákov, v čom vidí hlavné body úspechu strany Smer, koho označil za najväčšiu prehru.

Prekvapili vás výsledky volieb?

Podobne ako v prípade ostatných volieb, ani v týchto nebola núdza o prekvapenia. Kým v roku 2016 bolo prekvapením, kto sa dostal do Národnej rady, a v roku 2020 bolo prekvapením, kto voľby vyhral, tak v sobotných voľbách bolo azda najväčším prekvapením to, že sa do parlamentu nedostali zástupcovia krajnej pravice, konkrétne strana Republika.

Do istej miery je prekvapením to, že v deň volieb „došiel dych“ Progresívnemu Slovensku, ktorého preferencie pred voľbami medzimesačne rástli a približovali sa Smeru, no výsledok volieb bol pre stranu a jej voličov určite prekvapujúci.

Prekvapujúci je tiež výsledok KDH, ktoré sa pred voľbami pohybovalo na úrovni zvoliteľnosti, no po ôsmich rokoch sa celkom pohodlne vracia do parlamentu.

Ktoré verejné mienky, ktorých agentúr boli konečným výsledkom najbližšie?

Ak si odmyslíme výsledok Republiky a Sme rodina, tak sa výsledok volieb najviac priblížil prieskumom, ktoré predpokladali poradie a zisky strán v auguste 2023. Nasledujúci vývoj bol priaznivý pre Progresívne Slovensko, no výsledok nakoniec ovplyvnil prepad krajne pravicovej Republiky.

Výsledky volieb tiež ukázali, že realizovať exit polls počas volebného dňa sú vskutku vyhodené peniaze a opakovane sa výrazne líšili od skutočných volebných výsledkov.

Krátko pred voľbami sa ukázali nové prieskumy, niektorí ich označovali za tlak zo západu a skresľovanie informácií. Čo si o tom myslíte?

Osobne sa nedomnievam, že tu bol nejaký tlak. Boli tu prezentované nálady spoločnosti, ktoré sa pochopiteľne menili a ktoré nezachytili fakt, že voliči krajnej pravice nakoniec uverili „skúsenému Robertovi“ na úkor v Bruseli pôsobiaceho lídra Republiky.

Tiež sa zdá, že potenciálni voliči Progresívneho Slovenska v rozhodujúcej chvíli zmenili svoju preferenciu. Vyššia volebná účasť a súčasne s ňou konečný úspech Smeru ukázali, že potenciálny úspech stredopravých strán nejde ruka v ruke s rastom volebnej účasti.

Čo bolo podľa vás kľúčovými momentmi predvolebnej kampane? Ako sa to odzrkadlilo na ich konečnom výsledku?

Pre víťaza volieb bolo rozhodujúce, že v kampani vystupovali sebavedomo, že si stáli za svojimi postojmi a ľuďmi a že určovali témy a priebeh kampane. Kľúčovým momentom pre koalíciu OĽaNO a priatelia bolo to, že sa Igor Matovič mohol prezentovať ako ten, kto „bojuje holými rukami s mafiou“ a ten, kto „odhaľuje“ neexistujúcu korupciu.