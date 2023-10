Historický úspech malej dediny. Siladice si futbalový sviatok so Skalicou užili

Mužstvu patrí tretie miesto v 7. lige a poškuľujú aj po vyšších priečkach.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

SILADICE. Siladice si cez týždeň užili futbalový sviatok, keď v rámci Slovnaft Cupu privítali na domácom ihrisku ligistu zo Skalice. Ako účastník 7. ligy, teda najvyššej oblastnej súťaže, mali právo štartovať v pohári vďaka minulosezónnemu víťazstvu v Bestrent Cupe (oblastný pohár), ktorý sa už tradične hráva na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Siladice v slovenskom pohári odohrali dovedna štyri zápasy. V tom prvom vyradil šiestoligové Veľké Zálužie s jednoznačným výsledkom 5:0. Následne ich čakala treťoligová Dubnica nad Váhom. Zápas skončil nerozhodne 3:3 a Siladice postúpili na penalty. Po Dubnici im žreb prisúdil ďalšieho šiestoligistu, tentokrát od nitrianskej strany. Aj so Zbehmi nasledoval po vyrovnanom skóre 2:2 penaltový rozstrel v prospech Siladíc. Následne prišiel ligista zo Záhoria.

Siladice vstupovali do duelu s cieľom užiť si futbalový sviatok a historický úspech malého dedinského klubu. O žiadnych veľkých ambíciách sa nehovorilo a senzácia sa napokon ani nekonala, aj keď Siladice odohrali so Skalicou dôstojný duel a najmä v prvom polčase sa snažili so súperom držať krok.

Domáci nastúpili na zápas pred bohatou diváckou kulisou, keďže prišlo viac ako šesťsto divákov, a navyše aj v dobrej nálade. Z ich radov sa vtipne ozývalo: „Na ihrisku ich nezdoláme, ale v bufete ich určite prepijeme.“