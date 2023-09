Jesenná zóna bez peňazí bude 7. októbra

Zóna bez peňazí sa ako komunitná akcia prvýkrát konala v roku 2011 v rôznych mestách Slovenska v rovnaký deň.

TRNAVA. Jesenná Zóna bez peňazí sa v Trnave bude konať v sobotu 7. októbra. V čase od 9.00 do 12.00 h bude otvorená na Gymnáziu Jána Hollého na sídlisku Na hlinách všetkým, ktorí chcú darovať svoje nepotrené, ale zachovalé oblečenie či predmety do domácnosti i tým, ktorí takéto veci potrebujú. Bezplatne si môžu odniesť akékoľvek množstvo. Informovala o tom za tím realizátorov Andrea Bánová.

"Nepotrebné veci nemusia vždy skončiť iba v kontajneri a zaťažovať životné prostredie. Môžu dostať šancu na druhý život v rukách nových majiteľov," uviedla. V piatok 6. októbra ich bude možné od 15.00 do 18.00 h v škole odovzdať, aby mal tím dobrovoľníkov čas ich roztriediť do jednotlivých segmentov. Záujem je o zimné oblečenie pre deti i dospelých, obuv, hračky, školské potreby i potreby do domácnosti, knihy, CD, elektroniku, tašky, bižutériu a čokoľvek, čo môže niekto ešte ďalej používať. Nevyhnutnou podmienkou je, aby boli čisté a funkčné. Organizátori si vyhradzujú právo poškodené či špinavé veci neprebrať.

"Nepoužiteľné, pokazené či zašpinené už nikomu radosť neurobia, preto prosíme návštevníkov, aby zvážili, čo patrí na Zónu bez peňazí a čo už skutočne do koša," doplnila.

O veci z druhej ruky je stále dopyt a návštevnosť podujatia vždy vysoká. "Máme záujemcov, ktorí na našu akciu chodia pravidelne. Nie sú to len mladé rodiny, ktoré potrebujú doplniť šatník pre rýchlo rastúce deti, odvážajú si od nás tiež kočíky, hračky sa vždy veľmi rýchlo minú. Chodia aj starší či seniori, ktorí chcú veci pre seba či do domácnosti," uviedla Bánová.

Rovnako tradičných má zóna aj darcov. Vracajú sa na zónu opakovane, keď nepotrebujú už nič z toho, čo dovezú.

Zóna bez peňazí sa ako komunitná akcia prvýkrát konala v roku 2011 v rôznych mestách Slovenska v rovnaký deň. Podujatie sa v Trnave stretlo s odozvou a získalo podporu mesta. Koná dvakrát do roka, od októbra 2018 na gymnáziu, organizácie sa zhostili pedagógovia a študenti tejto školy spolu s ďalšími nadšencami. Aktivitou zaujali aj Trnavský samosprávny kraj, ktorý Zónu bez peňazí ocenil v súťaži Ekologický čin roka.