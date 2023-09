Z drogovej trestnej činnosti a vydierania obvinili otca aj syna

Podľa polície nešlo o "malé ryby".

TRNAV. Trnavskí policajti za asistencie "kukláčov" počas razie v Trnave a v Jaslovských Bohuniciach zadržali dvoch Trnavčanov, 48-ročného otca a jeho 23-ročného syna. Vyšetrovateľ ich obvinil zo závažnej drogovej trestnej činnosti, dílerstva a zločinu vydierania.

Policajti aj po ich zadržaní vykonávali ďalšie úkony, výsledkom bolo zhabanie drog na trnavskom sídlisku Družba. "So súhlasom prokurátora policajti vykonali prehliadku ďalších priestorov, pri ktorej zaistili niekoľko plných nádob s neznámou kryštalickou látkou. Experti potvrdili, že ide o mefedrón a klefedron. Zo zaisteného množstva by sa dalo vyrobiť a predať takmer 2 500 jednorazových dávok drogy, za ktoré by na čiernom trhu mohli zinkasovať viac ako 18-tisíc eur," informovala trnavská polícia.

Vyšetrovateľ rozšíril pôvodné obvinenie v prípade drogovej trestnej činnosti a naďalej ich stíha aj za zločin vydierania. Sudca sa s návrhom na väzbu z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov stotožnil a poslal ich do najprísnejšej, tzv. kolúznej väzby. Podľa polície v prípade dvojice obvinených nešlo o "malé ryby".

Otec aj syn čelia aj obvineniu zo zločinu vydierania formou spolupáchateľstva. Ako informovala trnavská polícia, vyhrážali sa viacerým osobám, ktoré svedčili v iných drogových trestných konaniach. Pod hrozbou, že im dorežú tváre a odrežú hlavy ich nútili, aby vypovedali podľa ich inštrukcií a požiadaviek. Za takýto trestný čin zákon stanovuje trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov.