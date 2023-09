Zavar atakuje špicu tabuľky, no bojuje aj s početnými zraneniami

Do mužstva pribudli cez leto skúsení hráči, ktorí do kabíny priniesli kvalitu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ZAVAR. Zavar má zatiaľ vydarenú sezónu a aj keď mu v aktuálnej 8. lige RUBBEX patrí druhé miesto, na prvé Brestovany stráca len bod. Mužstvo aj naďalej vedie tréner Miroslav Hrubý.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Až na remízové zaváhanie v Trakoviciach a kontumačnú prehru v Prašníku má Zavar v tabuľke samé víťazstvá. „Pred sezónou prišlo v mužstve k pozitívnym zmenám. Pribudli hráči, ktorí priniesli kvalitu do kádra, ako Peter Blanárik, Peter Zošák, Jakub Ďuriš či Ľuboš Hanzel,“ objasnil Miroslav Hrubý.

Okrem toho sa môžu naplno venovať A-mužstvu aj dorastenci. „V Zavare už nie je kategória U19 a viacerí hráči z dorastu sa k nám pridali. Minulý rok to mali komplikované, pretože viacerí hrali v sobotu za dorast, v nedeľu za A-mužstvo a už na nich bolo vidieť únavu a úbytok fyzických síl.“

Kontumačná prehra

Dobré výsledky priniesli do kabíny aj ten správny impulz. „Na tréningy začali chodiť hráči v dobrom počte, je vidieť, že chalanov to baví. Prišli dobré výsledky a v tabuľke sme druhí, no škoda nešťastnej a kontumačnej prehry v Prašníku, kde sme urobili chybu v zápise,“ pokračoval Hrubý.