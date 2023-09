V Trnave na jarmoku sa dalo už všade platiť kartou, akceptovali ich aj ľudoví remeselníci

Výnimkou bol jediný predajca z gastrosektora, ten dostal "červenú kartu", na mestských akciách nebude môcť predávať päť rokov.

TRNAVA. Viac ako 300 predajcov na Tradičnom trnavskom jarmoku, vrátane ľudových remeselníkov, prijímalo aj bezhotovostné platby, napríklad kartou. Novú

podmienku, o ktorej rozhodli mestskí poslanci, neakceptoval len jediný predajca.

Ten môže podľa trnavského poslanca Ivana Kopčíka rátať so sankciou v podobe zákazu predaja na mestských podujatiach v Trnave počas piatich rokov.

Čestné prehlásenie

Každý predávajúci musel pred jarmokom v Trnave podpísať čestné prehlásenie, že okrem platieb v hotovosti bude prijímať aj bezhotovostné platby. Túto podmienku dopredu odmietlo 58 predajcov, ktorí sa tak vzdali účasti na jarmoku. Traja predávajúci nemali v prvý deň jarmoku k dispozícii potrebný terminál, dvaja tento nedostatok napravili.

Len jediný predávajúci z oblasti gastra odmietol umožniť platby kartou. Ako ďalej informoval Ivan Kopčík, šesť predajcov malo na svojej prevádzke oznam o zvýhodnení platby v hotovosti, po upozornení zo strany zamestnancov

mestského úradu na nelegálnosť rozdielnych platieb ho odstránili.

Napríklad podnikateľka s trdelníkmi ponúkala v prvý deň jarmoku svoj produkt za 4 eurá pri platbe v hotovosti a za 5 eur pri platbe kartou.

Asi tretina

Z prieskumu trnavského poslanca Kopčíka medzi predajcami vyplynulo, že

približne 30 percent platieb bolo práve kartou.

"Chcel by som aj iným mestám odporučiť, aby sa nebáli, aby išli do toho a svoje podujatia aj po tejto stránke posunuli do 21. storočia," povedal Kopčík, ktorý inicioval zavedenie povinnosti umožniť platby kreditnými alebo debetnými

kartami, ako aj bezkontaktné platby mobilmi či smart hodinkami.

Tradičný trnavský jarmok sa konal od 14. do 17. septembra. Bolo na ňom 336 predajcov, ktorí mali 449 predajných miest. Tohtoročný jarmok bol podľa organizátorov z pohľadu návštevnosti jeden z najsilnejších, presné údaje o počte

návštevníkov však neexistujú.