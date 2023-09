Priamo v Kamenáči založila Lenka výnimočnú škôlku

Lenka Mrvová splnila sen nielen sebe ale aj mnohým malým deťom. Detské centrum DC Bunny otvorila priamo v Kamenáči.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Motivoval ju detský sen

Lenka Mrvová sa rozhodla ísť za svojimi snami. „Už ako malá som túžila byť pani učiteľkou v škôlke. Preto som sa rozhodla ísť študovať na Strednú odbornú školu pedagogickú blahoslavenej Laury v Trnave. Následne som študovala na Trnavskej univerzite Pedagogickú fakultu odbor Predškolská a elementárna pedagogika,“ vysvetlila.

Potom pracovala 10 rokov ako učiteľka v materskej škole. Keď sa objavila možnosť otvoriť súkromnú škôlku, rozhodla sa využiť túto možnosť, splniť si sen a robiť aj naďalej to, čo ju baví a prináša jej radosť.

„Našu škôlku sme otvorili 2.9.2022, čiže máme za sebou prvý úspešný rok. Týmto sa chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa nám rozhodli zveriť svoje deti a verím, že oni aj deti v našej škôlke boli spokojní,“ povedala.

Kvalifikovaný personál

Všetky pani učiteľky v centre majú pedagogické vzdelanie, vyberajú ich na základe skúseností a prístupu k deťom. Prístup každej pani učiteľky je prvoradý.

„Každý týždeň zverejňujeme na FB stránke Detské centrum Bunny nové fotky s aktivitami detí, informujeme rodičov o týždenných témach, ktorým sa deti venovali a približujeme im ciele, ktoré deti plnili,“ vysvetlila.

V budúcom školskom roku chcú mať aj svoju detskú psychologičku a logopéda.

Centrum funguje od 6:30 do 16:30 každý pracovný deň. „Možno to čo nás odlišuje od ostatných škôlok podobného typu je to, že máme otvorené aj počas všetkých prázdnin, či už jesenné, zimné, jarné alebo letné, pretože si uvedomujeme, že rodičia mávajú problém s umiestnením detí najmä počas leta,“ dodala.

Výnimočné miesto vo vytúženej lokalite

Lokalita Kamenáč bola jej vysnívanou lokalitou na škôlku už niekoľko rokov, doteraz tam však nebol priestor na vytvorenie takéhoto projektu.

„Chceme priniesť mladým rodinám dostupnosť škôlky čo najbližšie k nim,“ doplnila.

V Trnave sa nachádza veľa kvalitných škôlok a našim cieľom je byť jednou z nich. Chceme si vytvoriť vlastnú komunitu rôznymi akciami pre deti a rodičov ako je šarkaniáda, tvorivé dielne, Mikulášske divadielko či opekačka. Aby mali rodičia novú a spoľahlivú možnosť pre svoje deti.

Úplne nové priestory a nové plány

Škôlka sa nachádza v novostavbe na kraji mestskej časti Kamenný mlyn. Priestory sú úplne nové. Má veľkú a priestrannú herňu, oddychovú časť s postieľkami, sociálne zariadenie pre detičky, jedálenskú časť a dvor s preliezkami.

„Vybavenie dvora a tak isto aj interiéru stále zlepšujeme a dbáme na to, aby všetky prvky spĺňali prísne normy, ktoré sú pre deti určené. Bezpečnosť detí je u nás prvoradá,“ zdôraznila s tým, že priestory je po dohode možné prísť pozrieť kedykoľvek počas roka.

Keďže aktuálny priestor na nafúknuť nedá a Lenka chce poskytovať starostlivosť pre viac detičiek, má potvrdený a rezervovaný priestor pre vytvorenie škôlky - elokovaného pracoviska, s ďalšími dvomi triedami vo veľmi lukratívnej lokalite v Trnave, kde sa tiež nachádza veľa mladých rodín a poskytnúť im takto jednoduchší prístup k škôlkam.

Tento priestor by mal byť dostavaný v roku 2027 a otvorenie plánujú na september 2027.

Deti prijímajú už od dvoch rokov

Deti prijímajú od troch rokov, po individuálnej dohode s rodičom je však možné prijať aj dieťa od dvoch rokov.

„Deti prijímame počas celého roka, pokiaľ nám to kapacita umožní. V minulom roku sme pre veľký záujem museli aj niektoré deti z kapacitných dôvodov pre naplnenie škôlky odmietnuť, čo nás veľmi mrzí. Preferujeme menší kolektív a individuálny prístup, aby každé dieťa dostalo maximálnu starostlivosť a kvalitnú výchovu a vzdelávanie,“ skonštatovala.

(zdroj: DC Bunny)

Viac informácií o centre možno nájsť webovej na stránke www.detskecentrumbunny.sk alebo na facebookovej stránke Detské centrum Bunny či na Instagrame.

Na webe centra je kontaktný formulár pre prihlásenie dieťaťa a kontakt na Lenku Mrvovú.

Oficiálny projekt

Detské centrum Bunny má aktuálne schválenie, čiže kladné stanovisko od mesta Trnava, že súhlasí s tým, aby škôlka bola zaradená do siete Súkromných materských škôl od 01.09.2024.

„Práve podávame žiadosť na ministerstvo školstva aby nám toto zaradenie schválilo k tomuto dátumu, čiže od budúceho školského roka by sme mali ponúkať aj starostlivosť pre predškolákov. Po zaradení do siete materských škôl chceme školné výrazne znížiť. Momentálne je v štandardnej výške porovnateľné s podobnými zariadeniami.“