Spartak je po piatich rokoch opäť v skupinovej fáze, začína v Razgrade

Bulharský šampión bude náročným súperom.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava sa opäť po piatich rokoch predstavia v skupinovej fáze európskej súťaže.

Prvýkrát to bude v Európskej konferenčnej lige (EKL), kde ich na úvod súbojov v H-skupine čaká duel na pôde bulharského šampióna Ludogorca Razgrad. Výkop je na programe vo štvrtok o 18.45 SELČ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Majú náročnú skupinu

Spartak sa v sezóne 2018/2019 dostal do skupinovej fázy Európskej ligy a hoci získal sedem bodov, obsadil v D-skupine až 3. priečku za Dinamom Záhreb a Fenerbahce Istanbul a nepostúpil do jarných bojov. Tretím súperom mu bol Anderlecht Brusel.

Súboje s istanbulským veľkoklubom si tento rok zopakuje, čakajú ho aj zápasy s dánskym vicemajstrom FC Nordsjaelland. "Skupina je to ťažká. Uvidíme, čo ukáže realita a na čo budeme mať. Zápasy si treba užiť," skonštatoval po žrebe tréner Spartaka Michal Gašparík.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V úvode sezóny sa v Hlohovci udiala zmena na trénerskej lavičke Čítajte

Trnavčania sa do hlavnej súťaže EKL prebojovali cez tri predkolá. Postupne vyradili lotyšský klub FK Auda Kekava, Lech Poznaň a ukrajinské Dnipro-1.

V domácej súťaži im patrí 7. priečka, keď v šiestich kolách zabodovali naplno dvakrát, v generálke na súboj v Razgrade zvíťazili v Michalovciach 4:3.

Čaká ich bulharský šampión

Ludogorec sa v uplynulom desaťročí stal hegemónom bulharského klubového futbalu. V roku 2012 prvýkrát zasadol na majstrovský trón a odvtedy na neho nikoho nepustil.

Po zisku druhého titulu dokázal v roku 2013 vyradiť v druhom predkole Ligy majstrov Slovan Bratislava. Dvakrát sa dokázal dostať aj do skupinovej fázy Ligy majstrov a to v rokoch 2014 a 2016.

V prebiehajúcom ročníku bulharský šampión nemal problémy v prvom predkole s kosovským FC Ballkani, no v druhom neprešiel cez Olimpiju Ľubľana. Po presune do Európskej ligy si najprv poradil s FK Astana, no potom neuspel proti Ajaxu Amsterdam.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Cez leto prišlo k viacerým zmenám. Horná Krupá sa v úvode sezóny výsledkovo trápila Čítajte

V domácej súťaži dominanciu z nedávnej minulosti zatiaľ nepotvrdzuje, v siedmich dueloch získal 13 bodov. V tabuľke mu patrí 7. priečka s mankom 12 bodov na vedúci Lokomotiv Plovdiv, ktorý však odohral o dve stretnutia viac.

V generálke na zápas s Trnavou remizoval Razgrad v sobotu doma s Botevom Plovdiv 2:2.

Duel budú viesť rozhodcovia z Kosova, hlavným bude Genc Nuza. V priamom prenose ho odvysiela stanica Sport 1.

Európska konferenčná liga - H-skupina, 1. kolo

štvrtok 21. septembra o 18.45 h SELČ /Ludogorec aréna/

Ludogorec Razgrad - FC SPARTAK TRNAVA

/rozhodcovia: Nuza - Berisha, Selimaj (všetci Kos.)/