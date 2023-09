Unikátny trnavský vodojem sprístupnia na víkend, stála atrakcia z neho nebude

Pamiatka zásobuje vodou celú Trnavu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

TRNAVA. Unikátny Bellušov vodojem možno právom označiť za jednu z hlavných dominánt mesta Trnava, je vysoký približne tridsať metrov. Hoci sa pred niekoľkými rokmi uvažovalo o jeho sprístupnení verejnosti, výsledok je rovnaký.

Okrem toho, že architekt Emil Belluš ho nekoncipoval ako vyhliadkovú vežu, ale ako funkčné zariadenie, výstup skrýva veľa bezpečnostných rizík.

Vodári ho plánujú sprístupniť iba na dva dni počas víkendu týždeň pre voľbami v rámci mestskej akcie Potulky malým Rímom 2023. O návštevu býva veľký záujem, po zvyšok roka býva totiž vodojem pre verejnosť uzatvorený. A meniť na tom nič neplánujú.

„Aj napriek skutočnosti, že ide o architektonickú pamiatku, v prvom rade je to zariadenie slúžiace hlavne pre zásobovanie obyvateľov Trnavy pitnou vodou, umiestnené v ochrannom pásme I. stupňa vodárenského zdroja, kde je žiaduce zohľadniť prevádzkovanie vodohospodárskeho objektu za podmienok stanovených súčasnou legislatívou a inšpektorátom BOZP,“ popísala Eleonóra Forgóva, technicko-prevádzková riaditeľka Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS).

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Počas jazdy im kopal do dverí a nadával, rodinu na výlete vydesil motorkár Čítajte

Ide o bezpečnosť

Dôvody pre „vylúčenie“ verejnosti sa nezmenili, ide hlavne o bezpečnosť. Komplikácie nie je možné odstrániť, hrozí potenciálne riziko pádu. A v čom je problém? Ide hlavne o úzke schodisko, zábradlie v hornej časti vodojemu, dosah na elektroinštalácie a ovládacie prvky či úseky s nedostatočnou šírkou pre prechod osôb.

„To naznačuje, že nebezpečných faktorov je na mieste viac, než sa čakalo. Ani zámer autorov projektu, predovšetkým profesora Belluša, nebol obdivovať dielo zvnútra, ale zvonka, dokonca z dostatočnej vzdialenosti,“ skonštatovala Forgóva.

A bude sa niekedy v budúcnosti dať opäť pokochať výhľadmi z veže? Forgóva si to nemyslí. „Pokiaľ je areál čerpacej stanice Bučanská so svojimi vodohospodárskymi objektami strategickým zdrojom pitnej vody, akumulácie a dodávky pitnej vody pre mesto Trnava, nepočíta sa so sprístupnením.“

Počas sprístupnenia v rámci Potuliek malým Rímom budú na bezpečnosť verejnosti dohliadať zamestnanci Tavosu. „Je to pre nás práca navyše, dohľad budú vykonávať naši zamestnanci. Prioritne sú určení na niečo iné ako na sprevádzanie ľudí. Navyše ide o víkendy, kedy väčšina pracovníkov, okrem tých, ktorí majú pohotovosť, má voľno.“