Európsky týždeň mobility uzatvorí v Trnave časť Halenárskej ulice, zmení sa na dočasný park

Počas Dňa bez áut v piatok 22. septembra bude v Trnave mestská autobusová doprava pre všetkých cestujúcich bezplatná.

TRNAVA. Počas Európskeho týždňa mobility bude v Trnave pre dopravu od pondelka 18. septembra úplne uzatvorená časť Halenárskej ulice. Približne 180 metrov dlhý úsek sa zmení na dočasný park so sedením.

"Uzavretý úsek cesty chceme premeniť na peší verejný priestor a ukázať, že historické centrum mesta môže ponúknuť rôzne možnosti vyžitia. Zároveň upokojíme dopravu v oblasti pri základnej škole. Môžeme si skúsiť predstaviť, ako by vyzerala táto ulica bez áut," vysvetlil koordinátor trnavského Európskeho týždňa mobility Matej Cagala z referátu participácie Mestského úradu v Trnave.

Mesto Trnava však podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej pripravilo pri tejto príležitosti viac aktivít. V pondelok a utorok sú od 7:00 do 9:00 pozvaní na raňajky pred Divadlom Jána Palárika v Trnave všetci nemotoristi, teda tí, čo na prepravu po meste využívajú bicykle, kolobežky, korčule, mestskú hromadnú dopravu alebo chôdzu. V stredu 20. septembra o 18.00 je v spolupráci s bežeckou iniciatívou Love Them Running Club naplánovaný beh mestom v ľahkom tempe so štartom na Hlavnej 44.



Aj štvrtkový večer bude venovaný mobilite, tento raz z inej stránky. Projekt Trnava v pohybe sa venuje prioritne školákom, od 17. hodiny si však bude môcť prísť svoje pohybové schopnosti a zručnosti otestovať ktokoľvek. Pred radnicou na Hlavnej 1 bude k dispozícii možnosť vyskúšať si rôzne športové disciplíny, na záver dňa bude ich vyhodnotenie. V piatok 22. septembra bude v Trnave, tak ako aj v celej Európe, Deň bez áut. Mestská autobusová doprava v Trnave bude v tento deň pre všetkých cestujúcich bezplatná.



"Európsky týždeň mobility môže byť inšpiráciou k využívaniu aktívnych foriem mobility, ako sú chôdza či bicyklovanie, a môže tiež motivovať vyskúšať verejnú dopravu či zdieľané jazdy. Každý si môže vybrať podľa svojich možností a preferencií a prispieť tak svojou troškou k zníženiu počtu automobilov na cestách a zlepšeniu kvality ovzdušia a celkového stavu životného prostredia," povedal Matej Cagala.



Tohtoročná téma Európskeho týždňa mobility znie Šetri energiu a zameriava sa na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy. Cieľom je dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu. Úspora energie v doprave je kľúčovým faktorom v boji proti klimatickým zmenám a zlepšovaniu kvality životného prostredia.