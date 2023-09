Cez leto prišlo k viacerým zmenám. Horná Krupá sa v úvode sezóny výsledkovo trápila

Šnúru piatich prehier pretrhli víťazstvom s Piešťanmi.

H. KRUPÁ. Horná Krupá za sebou nemá dobrý vstup do 5. ligy Severozápad, skôr naopak. Po sérii piatich prehier sa ocitla na dne tabuľky bez zisku jediného bodu.

Tú sa im podarilo pretrhnúť v poslednom domácom zápase s Piešťanmi, ktorým v priebežnej tabuľke patrilo prvé miesto. Ako uviedol tréner, toto víťazstvo bolo pre mužstvo veľmi dôležité.

Viaceré zmeny v kádri

Hornú Krupú vedie aj naďalej kouč Peter Petráš, ktorý v klube odštartoval svoj druhý ročník. Letná prestávka priniesla do hráčskeho kádra zmeny, pribudlo viac mladších futbalistov a smerom von odišla skúsenosť.

„Skončili u nás Peter Šarabok, ktorý odišiel do Naháča, Peter Kozák do Bolerázu, Dušan Blaho do Dolnej Krupej, Marcel Modrovič do Piešťan, Boris Mikláš do Smoleníc a Jakub Ďuriš sa vrátil do Zavara. Smerom dnu sú to príchody Petra Hájnika z Lokomotívy Trnava, ktorý naposledy pôsobil v Pate, Radovan Fogel prišiel z Majcichova, Lukáš Šoka z Pezinka, Tobias Haberl zo Smoleníc, Lukáš Olšinský z Jelky, Martin Orihel z Lokomotívy Trnava, no naposledy hrával za Boleráz, Oliver Fančovič z Kátloviec a Vinson Kopin z Tatrana Prešov,“ opísal tréner.

Dovolenkové obdobie