Parkovaciu politiku nazvali terorom, chcú referendum

Zriadili petičný výbor, rozbiehajú petíciu.

TRNAVA. Petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o zrušení terajšej parkovacej politiky v Trnave s názvom Dajme stop parkovaciemu teroru rozbieha petičný výbor. Podľa jeho predsedu Rudolfa Krajčoviča je parkovanie jeden z najväčších problémov nielen obyvateľov mesta, ale aj jeho návštevníkov.

V prípade konania referenda by ľudia odpovedali na päť otázok, napríklad či súhlasia so zrušením všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní

Trnave, alebo či súhlasia s vybudovaním 1380 bezplatných parkovacích miest.

Mestské zastupiteľstvo by podľa zákona o obecnom zriadení muselo referendum vyhlásiť, ak by petíciu podporilo najmenej 30 percent oprávnených voličov, čo je v

prípade Trnavy asi 16-tisíc ľudí. Medzi prvými petíciu podpísal farár z Trnavy - Modranky Alojz Lackovič.



Podľa Rudolfa Krajčoviča petičná akcia o parkovaní tohto rozsahu na Slovensku zatiaľ nebola.

Vzor pre ostatných?

Predpokladajú, že sa pridajú aj iné mestá. "My budeme určite nejakým spôsobom aj vzorom a budú sa na nás pozerať aj iné mestá," povedal. Dodal, že jediná zákonná cesta, ktorou sa dá riešiť terajší stav s parkovaním v Trnave, je petícia za vyhlásenie referenda a potom vyhlásenie referenda.

Petičné hárky budú môcť podpisovať aj ľudia z okolitých obcí, ich podpisy však nebudú zarátané do kvóra potrebného pre vyhlásenie referenda. Petičný výbor nemá určený termín, do ktorého by chcel získať potrebný počet podpisov, o úspechu petície však nepochybuje.

Aj keď za petíciou oficiálne nestoja politické strany, pri oznámení začiatku podpisovej akcie boli na mieste aj funkcionári KDH, Smeru SD a niektorých ďalších politických strán.

Nevýhodná parkovacia politika

Mestské zastupiteľstvo v Trnave prijalo koncom júna všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, ktoré zavádza platené parkovanie so zvýhodnením rezidentov na území celého mesta.

Rezidenti, teda ľudia s trvalým pobytom v Trnave, môžu v zónach v okolí svojho bydliska podľa tohto nariadenia parkovať za jedno euro za rok, rovnako aj na parkoviskách s označením B. Všeobecne záväzné nariadenie sa výrazne dotklo ľudí, ktorí do Trnavy dochádzajú napríklad do práce, pretože po jeho aplikovaní do praxe už v meste zadarmo nezaparkujú.