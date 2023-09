Počas jazdy im kopal do dverí a nadával, rodinu na výlete vydesil motorkár

Návrat z výletu s deťmi sa zmenil na otrasný zážitok.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

TRNAVA. Vracali sa z výletu na Kubínskej holi a cestou späť zažili nepríjemnú situáciu, na ktorú budú ešte zrejme dlho spomínať.

Milan z Trnavy nám ju opísal, dostal sa do nej obyčajným zatrúbením na oproti idúceho motocyklistu, ktorý všetkých obiehal cez stredovú plnú čiaru. Z polície nám potvrdili, že počet konfliktných situácií na cestách sa zvyšuje, vodiči ich hlásia na tiesňovú linku. Dopravný analytik Jozef Drahovský tvrdí, že podobným situáciám je najlepšie sa vyhnúť.

V článku sa ďalej dočítate Ako zareagoval motocyklista,

čo riešila polícia,

ako v takýchto situáciách reagovať,

čo si o tom myslí dopravný analytik,

ako to vyhodnotila psychiatrička, čo motocyklistovi odporúča,

môže mať rodina nejakú ujmu.

Vracali sa z výletu

Všetko sa odohralo na ceste medzi Kraľovanmi a Šútovom, frekventovaný úsek, ktorý lemujú zvodidlá, veľa miest na zastavenie neponúka. „Išli sme v rade áut za sebou, oproti taktiež išlo auto za autom. Zrazu som si na rovnom úseku všimol, ako si to oproti idúci motocyklista ženie po stredovej plnej čiare, nebral ohľad na nikoho. Autá z nášho pruhu doslova lízal o spätné zrkadlá. V rýchlosti som to vyhodnotil ako kolíznu situáciu, autom som mu uhol do pravej strany, hoci som tam veľa miesta nemal. A zatrúbil som na neho. Nič viac,“ opísal Milan.

A čo je to podľa neho zatrúbiť? „Iba krátko, pod sekundu, žiadny Talian,“ vysvetlil. Tomu, čo nasledovalo potom, sa nestačil čudovať.