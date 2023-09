Na diaľnici R1 sa pri pumpe Vlčkovce stala vážna dopravná nehoda

Zrazili sa dve osobné autá i sanitka, jeden z vodičov mal v dychu viac ako 1,3 promile.

TRNAVA. Na diaľnici R1 pri pumpe Vlčkovce sa stala v skorých ranných hodinách vážna dopravná nehoda. Vodič auta zn. Škoda Superb približne 6,5 km pred

Trnavou nezvládol riadenie vozidla a narazil do tlmiacich zábran pri pumpe. "Náraz ho odhodil späť na diaľnicu R1, kde do neho narazilo ďalšie auto a vodič so sanitkou," informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v

Trnave.

Pri nehode sa rôzne zranili tri osoby, ktoré boli prevezené do nemocníc, posádka sanitky nemala vážnejšie zranenia.



Vodiči boli podrobení dychovým skúškam na alkohol, tie boli v dvoch prípadoch negatívne, no 33-ročný vodič Škody Superb nafúkal viac ako 1,3 promile. "Policajti ho krátko pred 03:00 h ráno obmedzili na osobnej slobode a previezli na

policajnú stanicu.

Muž je podozrivý z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla polícia a dodala, že diaľnica R1 bola uzavretá a neprejazdná bezmála tri hodiny.