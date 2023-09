Psi množil na biznis, majiteľa stanice zadržali kukláči

Muž nelegálne vyvážal zo Slovenska psov do celej Európy.

TRNAVA. Enviropolícia po dlhotrvajúcom a náročnom vyšetrovaní vykonala v spolupráci s Kriminálnym úradom Finančnej správy a Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou dve domové prehliadky a jednu prehliadku nebytových priestorov v obci Baloň (okres Dunajská Streda).

Zaistili toho viac

"Pri prehliadkach bolo zaistených množstvo listinných dôkazov ako účtovné doklady, kúpno-predajné zmluvy, ako aj notebooky, telefóny, elektronické nosiče dát, injekčné veterinárne lieky ako vakcíny a rôzne antibiotiká, veterinárny materiál ako injekčné striekačky, kanyly, inzulínové striekačky, infúzne roztoky a injekčný roztok na eutanáziu zvierat, niekoľko stoviek nepoužitých mikročipov na čipovanie spoločenských zvierat a niekoľko desiatok nevyplnených slovenských, ako aj zahraničných pasov spoločenského zvieraťa," informovala polícia na svojom Facebook-u.

Vyšetrovateľ už obvinil 51-ročného muža z obce Baloň za pokračovací zločin skrátenie dane a poistného v súbehu s prečinom zanedbania starostlivosti o zviera a prečinom šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín.

"Obvinený R. T. vystupujúc ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom v Baloni, ktorá sa zaoberala vývozom šteniat do zahraničia, najmä do Belgicka, Rakúska, Švajčiarska a Nemecka, podľa zistení polície nezahrnul do výnosov spoločnosti od roku 2016 do roku 2020 predaj viac ako 900 šteniat a súčasne mal do nákladov spoločnosti uviesť fiktívne výdavky, čím si mal znížiť za uvedené roky daňovú povinnosť vo výške najmenej 151-tisíc eur," doplnila polícia.

Do viacerých krajín

Obvinený muž mal od začiatku roka 2019 po súčasnosť vyviezť zo Slovenska do Rakúskej republiky viac ako tisíc šteniat, do Švajčiarska viac ako 820 šteniat a do Nemecka 4 šteňatá, za účelom ich predaja zahraničným fyzickým a právnickým osobám.

"Viaceré šteňatá boli, v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti, prepravované do zahraničia pred dosiahnutím veku, v ktorom je možná účinná vakcinácia proti nákazlivým chorobám. V dôsledku tejto skutočnosti najmenej 9 šteniat trpelo parazitárnym ochorením „giardióza“, ktoré je ľahko prenosným medzi zvieratami a rovnako je prenosné na človeka a najmenej 8 šteniat vírusovým ochorením „parvoviróza“, ktoré je nákazlivé medzi psami, pričom v dôsledku toho najmenej 6 šteniat bolo vážne chorých a najmenej 1 šteňa uhynulo," popísala polícia.

V prípade preukázania viny teraz hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 12 rokov.