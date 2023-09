Trnava sfinalizovala káder na Európsku konferenčnú ligu. Pribudli tri nové mená

Spartak si v H-skupine EKL zmeria sily s Fenerbahce Istanbul, Ludogorcom Razgrad a FC Nordsjälland.

TRNAVA. Po postupe Spartaka Trnava do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy avizoval klub príchod posíl. Do kádra pribudli traja noví hráči.

Prvým z nich je slovenský mládežnícky reprezentant a bývalý hráč Žiliny, stredopoliaj Ján Bernát, ktorý prichádza na hosťovanie z belgického klubu KWC Westerlo.

Prvou posilou je stredopoliar Ján Bernát

Bernát je odchovanec akadémie MŠK Žilina za ktorú odohral v našej najvyššej súťaži 61 zápasov a strelil v nich 15 gólov. Prešiel mládežníckymi reprezentáciami Slovenska, naposledy bol v dvadsaťjednotke, kde patril medzi lídrov. Pred dvoma rokmi odišiel do Belgicka, najskôr na hosťovanie, ktoré sa po roku zmenilo na prestup.

Dvadsaťdvaročný hráč mal v uplynulom období problémy so zraneniami preto v belgickej Jupiler Pro League toho veľa neodohral. Do Trnavy ho prilákala aj možnosť zahrať si skupinu Európskej konferenčnej ligy.

Ján Bernát (zdroj: FC Spartak Trnava)

"Európa je pre každého lákadlo. Najviac sa asi teším na Fenerbahce, je to obrovský klub. Maju 40-tisícový štadión, ktorý je stále plný. Aj ostatní súperi sú však kvalitní," konštatoval pre klubový web stredopoliar.

"Podarilo sa nám dotiahnuť hráča, akých je na trhu veľmi málo, alebo sú veľmi drahí. Je to overený futbalista, ktorý mal výborné výkony a čísla v Žiline a na to nadviazal aj po svojom prestupe. Trocha ho pribrzdilo zranenie, ale nebyť toho, nikdy by sa neocitol v Trnave.

Využili sme možnosť dotiahnuť ho, lebo je to kreatívny hráč, ktorý vie pracovať medzi líniami. Veľmi dobre dopĺňa šestnástku z druhej línie a v systéme, ktorý najčastejšie používame je ako doma. Je to výborný chlapec do kabíny s obrovským potenciálom a takýto hráč nám v mužstve typologicky chýbal,“ povedal na margo novej posily tréner Michal Gašparík.

Príchod srbského stopéra

Druhým novým menom v kádri Spartaka je talentovaný stopér, srbský reprezentant do 21 rokov a odchovanec Crvenej Zvezdy Belehrad Andrej Djurič.

Djurič si prešiel všetkými mládežníckymi družstvami slávneho srbského klubu. Pred dvoma rokmi bol na hosťovaní v slovinskom celku NK Domžale, kde opätovne strávil aj jarnú časť minulej sezóny. Za tento tím nastúpil na 36 zápasov a strelil dva góly.

V prebiehajúcej sezóne stihol úvodné dve kolá, kde bol v základnej zostave a má skúsenosť aj z predkôl Európskej konferenčnej ligy, kde jeho tím prekvapivo vypadol s maltským FK Balzan po predĺžení.

Iba 19-ročný stopér má na svojom konte aj dve vystúpenia v nabitej srbskej 21-tke. Tréner Michal Gašparík potvrdil, že Djuričina mal vyhliadnutého už dlhšie, ale až teraz sa podarilo nájsť spoločnú reč s jeho materským klubom.

Stopér Andrej Djurič. (zdroj: FC Spartak Trnava)

"Djuriča sme mali odsledovaného pred pol rokom, spolu so Zeljkovičom a Breznikom. Vtedy sa nám tohto mladého hráča nepodarilo dotiahnuť, lebo jeho cena bola pri prestupe veľmi vysoká. Teraz sa situácia trocha zmenila a podarilo sa dohodnúť sa s Crvenou Zvezdou. Je to stopér s obrovskou medzinárodnou budúcnosťou, ktorá sa časom určite prejaví. Je typ tvrdého, nekompromisného stopéra, ktorý dokáže zahrať sprava aj zľava, s výborným súbojom a dobrou hlavou. Na svoj vek má aj solídnu rozohrávku."

Aj bývalý slovenský reprezentant

V posledných minútach sa podarilo dotiahnuť aj príchod bývalého slovenského reprezentanta s viac ako 50-tirmi štartmi v národnom drese a vyše 80-timi zápasmi v európskych pohárových súťažiach. Na hosťovanie prichádza skúsený Michal Ďuriš, ktorý by mal priniesť kvalitu na hrot útoku.

Ďuriš je odchovanec banskobystrického futbalu, odkiaľ v roku 2010 prestúpil do Viktorie Plzeň, kde zažil najúspešnejšie obdobie. S Viktorkou získal tri tituly majstra Česka. Nastúpil na viac ako dvesto zápasov a strelil 53 gólov.

Neskôr hrával aj v ruskom Orenburgu a naposledy pôsobil na Cypre. S Omoniou Nikózia vybojoval pred dvoma rokmi titul a v júli tohto roka sa stal hráčom Athienou.

35-ročný útočník odohral v drese slovenskej reprezentácie 59 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov. Zúčastnil sa aj na dvoch ME a odohral šesť zápasov.

"Najťažšie bolo zohnať útočníka. Nemali sme to vôbec pripravené, lebo nikto nepočítal, že nám na dlhšie vypadne Ďjuričin. Veľmi ťažko sa zháňajú hráči v septembri. Som rád, že sme boli trpezliví a zachovali sme chladnú hlavu.

Boli sme dokonca rozhodnutí, že pokiaľ by nevyskočil niekto overený alebo zaujímavý, tak nezoberieme nikoho. Nakoniec nám pomohol Škrťo a prišlo toto meno. Skvelú robotu odviedol celý klub a rýchlo sme sa dohodli. Bude to obrovský impulz do mužstva, aj do slovenskej ligy.

Michal Ďuriš v reprezentačnom drese. (zdroj: TASR)

Verím, že nám výrazne pomôže v skupine aj v lige. Typologicky sa hodí do Trnavy, svoju kvalitu dokázal aj na reprezentačnej úrovni," povedal tréner Michal Gašparík.

Ďuriš odohral v rôznych pohárových súťažiach viac ako 80 zápasov, v ktorých strelil 20 gólov. Hral v skupine vo všetkých troch európskych pohároch a zo všetkých vyčnieva dvojnásobné pôsobenie v Lige majstrov v rokoch 2011 a 2013. K mužstvu sa pripojí v najbližších dňoch počas reprezentačnej prestávky.