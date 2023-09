V Trnave začali s modernizáciou niekoľkých križovatiek

Počas prác bude doprava obmedzená iba čiastočne.

TRNAVA. Do inteligentného systému riadenia dopravy v meste pribudnú v septembri ďalšie tri križovatky. Rekonštrukčné práce by mali trvať do 30. septembra. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.

Od 1. septembra začali modernizovať svetelnú signalizáciu na križovatke Hospodárska – Rybníkova pri Zelenom kríčku. Pri obchodnom centre Merkúr, kde sa križujú ulice Hospodárska, Šrobárová, Terézie Vansovej a Trstínska cesta, sa práce začali 4. septembra. Rekonštrukčné práce v týchto lokalitách by mali trvať do 30. septembra.

"V termíne 4. septembra až 10. októbra budú zapájané zariadenia na križovatke ulíc Terézie Vansovej, Štefana Moyzesa a Okružné námestie. S montážou sa bude na všetkých križovatkách začínať o 7.00 h ráno a práce skončia o 19.00 h večer," informovalo mesto.

Počas Tradičného trnavského jarmoku 2023, teda od 14. septembra do 17. septembra sa práce prerušia a svetelná signalizácia bude fungovať normálne. S rekonštrukciou sa bude pokračovať po skončení jarmoku.

Doprava bude obmedzená iba čiastočne a na usmerňovanie vozidiel sa využije dočasné dopravné značenie. V prípade potreby budú premávku riadiť príslušníci polície. Rozsah prác pri modernizácii si nevyžaduje vytvorenie obchádzkových trás. Mesto požiadalo ľudí o trpezlivosť.