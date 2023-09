Vrbové sa netají ambicióznymi cieľmi do sezóny, chce zabojovať o postup

V pohári si užili futbalový sviatok, keď doma privítali prvoligový Trenčín.

VRBOVÉ. Piatoligové Vrbové vstúpilo do sezóny s cieľom atakovať špicu tabuľky a bojovať o postup.

Rovnaký cieľ mali už v minulom ročníku, keď sa po jesennej časti držali na druhom mieste. Jar im však nevyšla podľa predstáv a Vrbové kleslo o priečku nižšie, na konečné tretie miesto.

„Tam sa to lámalo hneď na začiatku jarnej časti, keď sme odohrali domáci zápas s Prečínom a nezvládli sme ho k našej spokojnosti, pretože sme len remizovali 1:1. Ak by sme vyhrali, vyšplhali by sme sa do čela tabuľky.

V zápase bola potrestaná nedisciplinovanosť niektorých hráčov, navyše sme mali na jar celkovo náročný lós, keďže so súpermi z čela tabuľky sme hrali vonku.

Postupne sme stratili nejaké body, ktoré sa už len ťažko doháňali a bolo z toho tretie miesto,“ vrátil sa k predošlej sezóne tréner a zároveň prezident klubu Peter Majerník, ktorý však optimisticky dodal: „Predsezónne ciele boli udržať sa v hornej časti tabuľky, čo sme zvládli, ale po vydarenej jesennej časti sme mali vyššie ambície a chceli sme Prievidzu ponaháňať, čo sa nám nepodarilo.“

Ani Vrbové neobišli zmeny v kádri počas letnej prestávky.

„Vždy je to o výmene najmenej troch, štyroch hráčov. Do kádra sme ne-chceli príliš zasahovať a kostru mužstva sme zachovali. Cieľom bolo priniesť kvalitu, pretože sa chceme pobiť o postup,“ skonštatoval Majerník, ktorý dodal, že do mužstva pribudli hlavne skúsenejší hráči.