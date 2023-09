V poplatkoch za parkovanie chystá Trnava denný strop, v centre mesta to bude 12 eur

Poplatky za parkovanie idú v Trnave od pondelka 4. septembra hore, od polovice októbra však radnica chystá zavedene maximálneho poplatku za deň.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

TRNAVA. Parkovanie v Trnave bude od pondelka 4. septembra drahšie, radnica však chystá pri poplatkoch za parkovanie zavedenie denného stropu.

V centre mesta zaplatí vodič za deň maximálne 12 eur, na parkoviskách v blízkosti centra s označením D najviac 8 eur, rovnaký strop bude platiť aj na sídliskách. Parkoviská s označením B a zóny predovšetkým s rodinnými domami budú mať po schválení v mestskom zastupiteľstve strop 4 eurá za deň.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplýva to z návrhu zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom

parkovaní, o ktorej budú poslanci mestského zastupiteľstva rokovať 19. septembra. Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 7. septembra.



Za parkovanie v centre Trnavy budú vodiči platiť od pondelka 2 eurá za hodinu. Parkovanie tu bude spoplatnené od 8:00 do 22:00. Ak Mestské zastupiteľstvo v Trnave schváli navrhovanú zmenu všeobecne záväzného nariadenia, tak denný strop poplatku tu bude od polovice októbra stanovený na 12 eur.

Týkať sa to má podľa návrhu len poplatkov uhradených cez webovú aplikáciu alebo v parkovacích automatoch, nie platieb cez SMS.



Na parkoviskách pred Okresným úradom v Trnave a na Kollárovej ulici pri Ružovom parku je od pondelka stanovená hodinová sadzba za parkovanie 1 euro, v prípade schválenia zmeny nariadenia tu vodiči zaplatia za deň najviac 8 eur. V

rezidentských zónach s bytovými domami, ktoré sú spoplatnené

nonstop, má byť maximálna denná platba tiež 8 eur. V zónach

s rodinnými domami zaplatia vodiči za deň najviac 4 eurá.

Napísali sme

Napísali sme Intervenčný kardiológ operuje už 30 rokov: Cholesterol sa dá znížiť injekčne Čítajte

Parkovisko so závorami pred Mestskou poliklinikou na Starohájskej ulici nebude mať stanovený cenový strop a nebudú sa naň dať kúpiť ani žiadne predplatené karty. Prvá hodina parkovanie tu je zadarmo, druhá za 50 centov a za

každú ďalšiu zaplatí vodič jedno euro.



Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní počíta aj so zavedením nových kariet Abonent a Ambulant, ako aj s navýšením návštevníckeho kreditu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 250 na 500 hodín ročne.