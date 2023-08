V Trnave v pondelok otvoria novú materskú školu pre sto detí

Pomôže riešiť problém s nedostatkom miest

TRNAVA. Mesto Trnava otvorí v pondelok 4. septembra na Spojnej ulici novú materskú školu.

V piatich triedach bude podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej miesto pre približne sto detí.

Tri milióny eur

Do odkúpenia nevyužívaného areálu a jeho kompletnej rekonštrukcie investovala samospráva takmer tri milióny eur.

Nová škôlka zásadne pomôže pri riešení problému s nedostatkom miest v predškolských zariadeniach v meste.

V časti mesta Trnava – sever, kde škôlka so štyrmi pavilónmi, veľkým pozemkom a novými detskými ihriskami stojí, mala samospráva doteraz v materských školách miesto pre 340 detí, trvalý pobyt tu má však zapísaných viac ako 450 detí v predškolskom veku.

Areál bývalej podnikovej materskej školy na Spojnej ulici kúpila Trnava pred piatimi rokmi za 785-tisíc eur od Slovenských elektrární.

Areál bol niekoľko rokov nevyužívaný

Po zrušení podnikovej materskej školy v ňom neskôr bola Špeciálna základná škola internátna pre deti s rôznym zdravotným znevýhodnením. Po jej odsťahovaní do inej časti mesta bol areál niekoľko rokov nevyužívaný.

Primátor Trnavy Peter Bročka v čase rozhodovania o kúpe informoval, že objekt je vo funkčnom stave a vyžaduje len minimálne investície. Neskôr vedenie mesta rozhodlo o jeho komplexnej rekonštrukcii vrátane zateplenia obvodových stien, strechy, výmeny podláh alebo rozvodov médií.

Trnava rekonštrukciu za takmer 2,2 milióna eur čiastočne financovala z eurofondov, konkrétne z nenávratného finančného príspevku určeného na zvýšenie kapacít materských škôl.

V minulom školskom roku chodilo v Trnave do materských škôl zriadených mestom 1864 detí, do súkromných a cirkevných ďalších 436 detí. Z kapacitných dôvodov nebolo prijatých 47 detí vo veku nad 3 roky a 115 detí do veku troch rokov.