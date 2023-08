Siladice v Slovnaft Cupe spôsobili senzáciu. Doma privítajú ligistu zo Skalice

Boj na dvoch frontoch si vyžiadal aj svoju daň. Pribudli im zranení hráči.

SILADICE. Siladice zo siedmej ligy spôsobili pohárovú senzáciu v Slovnaft Cupe a v najbližšom kole privítajú na domácej pôjde ligového súpera. Miestenku v slovenskom pohári si vybojovali ako víťaz oblastnej pohárovej súťaže Bestrent Cup.

Siladice po vyradení Dubnice nad Váhom (zdroj: archív TJ Siladice)

Do Slovnaft Cupu vstupovali so skromnými cieľmi, prejsť cez prvého súpera, ktorým bolo Veľké Zálužie zo šiestej ligy. V to, že budú písať jedinečný príbeh a lákať pozornosť médií, ani len nedúfali.

Vyradili treťoligistu

Siladice v slovenskom pohári odohrali už tri zápasy. V tom prvom vyradil spomínané Veľké Zálužie s jednoznačným výsledkom 5:0. Následne ich čakala treťoligová Dubnica nad Váhom.

„Súpera sme plánovali prekvapiť, vedeli sme, že k nám prídu mladí, behaví chalani, a môžem povedať, že sme na nich zvolili dobrú taktiku, a dokonca sme mohli vyhrať v riadnom hracom čase.