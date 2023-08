Žiadosť o dotáciu má nové podmienky, žiadať o financie možno do konca augusta

Po novom sú zlúčené viaceré oblasti.

TRNAVA. Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schválené nariadenie, ktoré sa týka postupu získavania dotácie od mesta a použitia finančných prostriedkov od roku 2024. Zlúčených je niekoľko oblastí. O dotáciu možno žiadať do 31. augusta. Mesto o tom informovalo na svojom webe.

Úpravy nadväzujú na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a štátu z apríla tohto roku.

V Dotačnom systéme mesta Trnava sú po novom zlúčené oblasti zdravia a drogovej prevencie a sociálna oblasť do jednej, aktualizoval sa aj termín zúčtovania dotácie. Podľa toho, kedy sa dotovaný projekt realizuje, bude treba zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky.

Z toho vyplýva, že projekty realizované od 1. januára do 31. októbra treba zúčtovať do dvoch mesiacov po ukončení realizácie, projekty realizované od 1. novembra do 31. decembra je potrebné zúčtovať do 31. decembra príslušného roka.

Pri celoročnej činnosti je zúčtovanie do 30. novembra príslušného roka.

"Pripomíname, že žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ - štatutár elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk. Odporúčame si v dostatočnom predstihu overiť, či vaše prihlásenie cez elektronický občiansky preukaz (eID) na portáli funguje. Uvedené zmeny VZN budú do príslušného eFormuláru zapracované v dohľadnej dobe. K vyplneniu formuláru sme pre vás pripravili aj prehľadný návod," vysvetlili s mesta na webe.



Ak žiadosť zaregistrujete na ÚPVS doručíte do 31. augusta, bude zaradená do prvého kola posudzovacieho procesu príslušnej komisie mestského zastupiteľstva. Výška požadovanej dotácie môže byť najviac 80 percent z celkových finančných nákladov na projekt.