V kádri Jaslovských Bohuníc prišlo cez leto k výraznejším obmenám

Smerom dnu prišli mladí hráči.

J. BOHUNICE. Štvrtoligové Jaslovské Bohunice ukončili minulú sezónu na desiatom mieste, s ktorým v klube nevládla až taká spokojnosť.

„Nebyť posledných dvoch kôl, v ktorých sme nezískali body, tak by sme skončili na siedmom alebo ôsmom mieste, s čím by sme boli určite veľmi spokojní.

Takto je tá spokojnosť len v tom, že sme do kádra začlenili mladých hráčov, no desiate miesto nezodpovedá kvalite kádra, ktorú sme mali, takže nás to napokon trochu aj zamrzelo,“ vrátil sa k predošlému ročníku tréner Marek Maška, ktorý mužstvo vedie aj v aktuálnej sezóne.

Do tej Jaslovské Bohunice vstupovali s dosť výraznými zmenami v kádri.

„Odišiel nám brankár Dominik Kolena do Piešťan, Patrik Banovič do švajčiarskeho FC Widnau, Tomáš Juriš do Serede a legionár Adanu Edeh odišiel najskôr do Nitry. Keď sa odhlásila zo súťaže, rozhodol sa pokračovať v Boleráze,“ opísal odchody z kádra Maška.

V článku sa dočítate: Aké zmeny nastali v kádri Jaslovských Bohuníc?

Ktorí hráči laborujú so zranením?

Ako tréner Marek Maška hodnotí vstup do sezóny?

S akými cieľmi išlo mužstvo do novej sezóny?

a o vypadnutí v Slovnaft Cupe s Jablonicou...