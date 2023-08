Motorkári opäť búrali, jedna z nehôd dopadla vážne

Ani pri jednej z nehôd policajti alkohol nepotvrdili.

TRNAVA. Policajti zasahovali v nedeľu 27. augusta pri dvoch nehodách s účasťou motocyklistov. Ani pri jednej z nich policajti alkohol nepotvrdili. Hovorkyňa polície o tom informovala na sociálnej sieti,

Náraz do zvodidiel a auta

Na diaľnici R1 mal podľa polície, krátko pred obedom, naraziť 42 ročný motorkár do pravých zvodidiel pri obci Vlčkovce. To ho malo odraziť do ľavého pruhu, v dôsledku čoho spolu so svojou 55 ročnou spolujazdkyňou spadli na zem. Motocykel mal potom ešte naraziť do auta Suzuki Swift, ktoré v tom čase išlo v ľavom pruhu.

"Po nehode museli oboch jazdcov ošetriť v trnavskej nemocnici," informovali na sociálnej sieti.

Zrážka auta a motorky

Len o niekoľko hodín neskôr došlo k zrážke auta a motocykla aj v meste Piešťany. 70 ročný vodič na aute Škoda Fabia mal vychádzať z vedľajšej ulice, keď si pravdepodobne nevšimol vodiča motorky idúceho zľava po hlavnej ceste. 65-ročný motocyklista už nestihol zareagovať a narazil do bočnej strany auta.

Pri náraze utrpel motorkár vážne zranenie ruky, s ktorým ho museli previesť do nemocnice. Policajti vodičovi auta na mieste zadržali vodičský preukaz. Polícia okolnosti oboch nehôd naďalej vyšetruje.

"Upozorňujeme vodičov, aby sa pri jazde plne sústredili a sledovali situáciu na ceste. Dávajte si pozor a jazdite opatrne," varovala polícia.