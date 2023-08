V blízkosti centra Trnavy pribudne v polovici septembra 200 parkovacích miest

Nové parkovacie miesta budú zaradené do spoplatnenej zóny B, Trnavčania s kartami rezidenta tam budú môcť parkovať zadarmo.

TRNAVA. Približne 200 nových parkovacích miest pribudne v polovici septembra v blízkosti centra Trnavy na dlhodobo nevyužívanom pozemku bývalého cukrovaru.

Mesto Trnava si pozemok prenajalo od terajšieho vlastníka areálu, spoločnosti United Industries, a začalo s úpravou na parkovacie miest s využitím recyklovaného asfaltu. Podľa primátora Petra Bročku je to cenovo najvýhodnejšie riešenie. Za práce zaplatí podľa Ingrid Keszlerovej z Mestského úradu v Trnave 210-tisíc eur. Bročka hovorí v tomto prípade o dočasných parkovacích miestach, definitívne riešenie príde na rad v budúcnosti.



Novovytvorené parkovacie miesta rozšíria kapacitu vedľajšieho mestského parkoviska na Rybníkovej ulici, na ktorom je zhruba 180 miest na parkovanie. Zaradené budú do spoplatnenej zóny B, v ktorých sa bude podľa nového

všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní platiť denne od 8:00 do 22:00 60 až 80 centov za hodinu. Trnavčania s kartami rezidenta môžu na parkoviskách s označením B parkovať zadarmo.

Areál cukrovaru je v tesnom dotyku s historickým centrom Trnavy. Nové parkovacie miesta poslúžia aj návštevníkom mesta ako najlacnejšia možnosť na zaparkovanie po tom, ako bude rezidentské parkovanie zavedené v celom meste.