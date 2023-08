FOTO: Vojenský poľný tábor sa rozložil aj s technikou do soboty v záhrade múzea

Tábor slovenských vojakov otvorili v piatok po uskutočnení pietneho aktu pri Pamätníku SNP na Univerzitnom námestí.

TRNAVA. Vojenský poľný tábor z obdobia druhej svetovej vojny si je možné pozrieť v Trnave do soboty (26. 8.) popoludnia v záhrade Západoslovenského múzea. Klub vojenskej histórie (KVH) Trnavská posádka tam rozložil svoje dočasné stanovište ako pripomienku bojov Slovenského národného povstania (SNP). Informoval o tom predseda KVH Martin Ostrovský.

Tábor slovenských vojakov otvorili v piatok po uskutočnení pietneho aktu pri Pamätníku SNP na Univerzitnom námestí pri príležitosti 79. výročia vypuknutia národnooslobodzovacích bojov a odchodu Trnavskej posádky do SNP. "Na našej živej výstave si záujemcovia môžu pozrieť život vojakov vo vojnovom čase a všetko, čo k tomu patrí," povedal Ostrovský pre TASR.

Klub postavil stan veliteľstva, ošetrovne, pošty, skladu i stany vojakov a vystavuje aj techniku. Ľudia sa môžu bližšie zoznámiť s podmienkami života príslušníkov, pozrieť si vojenský výcvik a ďalšie činnosti patriace k chodu jednotky. Členovia KVH sú pripravení odpovedať na otázky návštevníkov. Vstup je bezplatný, podujatie podporil Trnavský samosprávny kraj (TTSK).

Trnavská posádka so silou viac ako 3000 mužov odišla ako jediná zo západu do bojov SNP k Banskej Bystrici a zapojila do bojov v oblasti Hronský Beňadik, Zlaté Moravce, Píla, Horné a Dolné Hámre, Nová Baňa, Žarnovica a Kremnica.

K jej odkazu sa hlási KVH - zoskupenie nadšencov vojnovej histórie, ktoré pôsobí od roku 2016. Ostrovský doplnil, že ich klub ako jediný má na Slovensku v ponuke svojej činnosti aj reminiscenciu na Slovenský Červený kríž a jeho pôsobenie, a preto v jeho radoch pôsobia aj zanietené členky.