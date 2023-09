Politológ Lenč: Fekišovce či Trnava, nezhody medzi poslancami sú u nás bežné

Lenč sa domnieva, že opozícia chce oslabiť poslanecký klub podporujúci primátora.

TRNAVA. Na často búrlivé zasadnutia mestských poslancov v Trnave sme sa pýtali aj politológa Jozefa Lenča. Ten nám už krátko po komunálnych voľbách v novembri 2022 prezradil, že Petra Bročku čakajú náročné štyri roky.

Zaujímali sme sa aj o to, čo opozícia svojimi krokmi sleduje a s čím môžeme potenciálne rátať v nasledujúcom období.

Nezhody a napätá atmosféra. Čím si vysvetľujete, že po voľbách bežne sprevádzajú rokovania Mestského zastupiteľstva v Trnave?

Deväť mesiacov od volieb a de facto aj od ustanovenia nového mestského zastupiteľstva sa ukazuje, že predpoklady o tom, že rokovania zastupiteľstva budú búrlivé, sa naplnili. Skutočnosť, že v ňom má primátor pohodlnú väčšinu nemení nič na tom, že vzťahy medzi ním a jeho vyzývateľmi v súboji o post primátora sú veľmi napäté.

Vzájomné a často až osobné útoky medzi nimi a poslancami, ktorí stoja na jednej či druhej strane "barikády", sú v podstate pokračovaním predvolebnej kampane a do istej miery dôsledkom toho, v akej atmosfére začalo zastupiteľstvo pracovať počnúc ustanovujúcou schôdzou na konci roku 2022.

Kam to podľa vás môže až dospieť?

V prípade, že sa primátorovi podarí udržať si väčšinu v zastupiteľstve, môžu byť výsledkom tohto "hašterenia" len pokračujúce vzájomné konflikty, invektívy a rozbroje na pôde zastupiteľstva. Prípadne to môže negatívne ovplyvniť nálady verejnosti smerom k inkriminovaným aktérom tohto "hašterenia".

V prípade, že sa primátorovi rozpadne poslanecký klub a dokonca by jeho oponenti získali väčšinu, nastal by preňho problém, ako zabezpečiť efektívne fungovanie mestskej samosprávy. Prípadne by mu mohlo hroziť miestne referendum o odvolaní. To však aj predtým môžu vyvolať občania petíciou, ak ich o zmysluplnosti takéhoto referenda presvedčia nespokojní poslanci.