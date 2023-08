V Trnave bude plný štadión. Gašparík vidí v Dnipre náročného súpera

Ukrajinského súpera označil za favorita dvojzápasu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

TRNAVA. Na futbalový Spartak Trnava čaká podľa trénera Michala Gašparíka v play off Európskej konferenčnej ligy súper, ktorý má na niektorých postoch ešte kvalitnejších hráčov ako Lech Poznaň.

"Disponujú fantastickou stredovou formáciou, kde majú troch výborných hráčov, možno až štyroch a z nich vždy troch vyberú. V tomto sa mi zdajú ešte silnejší ako Lech.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súper výborne pracuje s loptou

Všetko sú to vzrastom nižší futbalisti od 160 do 170 centimetrov, majú nízke ťažisko, všetci sú agilní a výborne pracujú s loptou. Kľúčom k úspechu bude, aby sa nedostali do hry, potom by sme strašne veľa behali bez lopty.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Štetina: "Sám som videl ten gól niekoľkokrát. Dobre sa naň pozerá" Čítajte

Dávajú celej hre myšlienku a obraz hry záleží presne od týchto stredových hráčoch," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii Gašparík.

Dnipro-1 má vo svojom kádri viacerých juhoamerických futbalistov a jedného Alžírčana. V minulej sezóne obsadil druhé miesto v ukrajinskej lige, kvalifikoval sa do predkola Ligy majstrov, kde však vypadol s Panathinaikosom Atény, následne neuspel v Európskej lige so Slaviou Praha.

(zdroj: TASR)

"Čo sa týka porovnania Dnipra s nami, musíme hovoriť o tom, že favorit nie sme a budeme potrebovať aj šťastie v dvojzápase, možno aj viac ako stopercentný výkon, aby sme im mohli konkurovať. Zamerali sme sa na systémové veci, ako pracovať v defenzíve a na cestu k ich prekonaniu.

Trnava musí doma uhrať dobrý výsledok

Potrebujeme doma hrať na víťazstvo. Otočilo sa nám to, prvý dvojzápas hráme doma a potrebujeme spraviť dobrý výsledok, aby sme na neutrálnej pôde mali šancu pobiť sa o postup," pokračoval lodivod červeno-čiernych.

Duel sa bude hrať zrejme pred vypredaným hľadiskom, v predaji zostali posledné stovky lístkov. Po bezpečnostnej porade uvoľnia v priebehu stredy do predaja aj vstupenky do zón susediacich so sektorom hostí, keďže ukrajinská strana zatiaľ predala svojím fanúšikom len niekoľko desiatok vstupeniek.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Konštruktívnu kritiku si vypočuje, nezmyselné hejty ignoruje. Zápas komentoval už aj zo strechy tribúny Čítajte

"Každý zápas je iný, tie emócie a atmosféra pred vypredaným hľadiskom sa však asi ani nedajú opísať. Ženie nás to dopredu. Niekedy to nie je len o futbale, na Lech platilo srdce, bojovnosť a dvanásty hráč v hľadisku," uviedol stredopoliar Trnavčanov Martin Bukata.

Výkop stretnutia je na programe v stredu 23. augusta o 18.30, v tom čase by mala teplota ešte presahovať 30 stupňov Celzia.

"Musíme hrať namiesto štvrtka už v stredu a to že máme o deň menej na prípravu, aj to, že sa hrá v tak skorý čas, nám nevyhovuje.

Dnipro je veľmi silné na lopte a potrebujeme byť veľmi aktívni aj v defenzíve a veľa behať. Určite by sme radšej hrali pri našom štýle hry, ktorý budeme potrebovať, napríklad od ôsmej večer," priblížil Gašparík.

Súperov tréner rezignoval

V tábore ukrajinského tímu prišlo v nedeľu k zásadnej zmene. Tréner Oleksandr Kucher po nečakanej ligovej prehre 1:2 s Obolonom Kyjev rezignoval na svoju funkciu.

"Vždy, keď vymeníte trénera, je to impulz. Pre nás to nie je ideálna správa. Beriem to ale tak, že niekto nový bude mať na prípravu veľmi krátky čas.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Cez leto priviedli do kádra kvalitu. Boleráz vstúpil do sezóny s vysokými ambíciami Čítajte

Čítal som, že by to mal zatiaľ prevziať tréner brankárov, uvidíme, ako to tam majú, nevidíme do toho.

Za tak krátky čas sa ale veľa vecí nedá zmeniť, budú pravdepodobne vychádzať z toho, čo majú zaužívané. Zmena bude možno o tom, aby sa dostali z krízy a vnukli hráčom impulz. To často zaberá.

My sa však chystáme takým spôsobom, akoby tam bol tréner, ktorý viedol mužstvo predtým," dodal kouč.