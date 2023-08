Konštruktívnu kritiku si vypočuje, nezmyselné hejty ignoruje. Zápas komentoval už aj zo strechy tribúny

Rozhovor s futbalovým komentátorom Andrejom Zvolenským.

TRNAVA. Hlas Andreja Zvolenského je už deväť rokov neodmysliteľnou súčasťou každého kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

Tento komentátor sa takmer každý týždeň objavuje na ihriskách 8. alebo 9. ligy v drese Brestovian.

Ako ste sa dostali ku komentovaniu?

Ku komentovaniu som sa dostal náhodou. Našiel som inzerát na Facebooku, v ktorom riaditeľ Spartak TV hľadal nových ľudí, tak som sa prihlásil.

Po absolvovaní pohovoru mi bolo vysvetlené, že by som mal redaktorsky pokrývať futbal v Trnave. Na konci pohovoru sa ma riaditeľ Marek Piaček spýtal, či by som bol ochotný komentovať počas víkendu zápas juniorky Spartaka proti Šamorínu.

Vtedy ešte zápasy áčka komentoval terajší generálny manažér Zlatých Moraviec Marek Ondrejka. Po zápase so Šamorínom mi bolo povedané, že budem komentátorom a na redakčnú prácu si nájdu niekoho iného.

Svoju kariéru komentátora ste začali v Spartak TV. Veľa redaktorov sa presadilo v národných médiách. Prečo sa tak darí ľuďom zo Spartak TV?

Som veľmi hrdý na to, že všetci štyria redaktori sme sa dostali do celoštátnych televízií.

Podľa mňa to bolo tým, že Spartak TV bol špecifickým projektom a prakticky sme riadili celú televíziu. Mali sme síce nadriadených nad sebou, ale mali sme voľnú ruku ohľadom toho, aké projekty sme vymýšľali, čo sme vysielali a aké reportáže sme chceli spraviť. Bola to pre nás akoby vysoká škola.

Marek Zsolnai si už vtedy vyskúšal pozíciu šéfredaktora, aj keď sme tam boli iba štyria. Marek vedel rozdeľovať prácu, naučil sa pracovať s kolektívom, s reportážami a budovať kontakty. Ja som si vyskúšal mať na starosti vysielací program.

Bol som vedúcim vydania športových novín, ktoré sme vydávali dvakrát týždenne. V tejto malej televízii sme sa naučili veci, ktoré nám veľmi pomohli pri prechode do veľkých televízií.

Andrej Zvolenský (zdroj: archív AZ)

Keď sme išli s Paťom Mitasom do RTVS, boli milo prekvapení, že sme prišli z tak malej televízie, no už sme boli dvaja profesionáli, ktorých mohli využiť na reportáže, komentovanie a live prenosy.

Myslím si, že voľnosť, ktorú sme mali v Spartak TV, a naše netradičné pozície nás veľmi dobre pripravili na svet veľkých televízií.

Ako prebieha vaša príprava na zápas, ktorý komentujete?

Už je to pre mňa každodenná rutina. No nebolo to tak pred takmer desiatimi rokmi, keď som začínal. Vtedy som si poctivo zapisoval všetky informácie o jednom tíme počas celého týždňa. Dnes sa venujem všetkým dvanástim klubom.

Počas týždňa monitorujem webové stránky týchto klubov a čítam rozhovory. Keď sa blíži koniec týždňa, kontaktujem kluby, ktoré budem komentovať počas víkendu.

Takto získam podrobnejšie informácie o zranených hráčoch, tréningoch a nových prestupoch. Vďaka tomu, že ma ľudia v týchto kluboch poznajú, mám vytvorenú sieť kontaktov a možnosť získavať aktuálne informácie.

Stalo sa vám v zápase, keď ste komentovali, nejaké „faux pas“?