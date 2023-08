V bazénoch bez filtrácie musia pravidelne meniť všetku vodu. Trnavčania volajú po obnove prírodného kúpaliska

Kúpalisko v Kamennom mlyne navštívia tisíce ľudí.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

TRNAVA. Za priority mesta medzi investíciami do verejných priestorov považujú obyvatelia Trnavy revitalizáciu prírodného kúpaliska v Kamennom mlyne, ďalej úpravu priestorov pri obchodnom dome Jednota na Paulínskej ulici a revitalizáciu územia bývalého železničného depa.

Rozhodlo o tom v online hlasovaní 1 422 ľudí v rámci participatívneho procesu Plánuj mesto – posuň miesto.

Má svoje čaro

Práve o zásadnej obnove Kamenáča sa už dlhšie na radnici rozpráva. Prírodné kúpalisko z minulého storočia má svoje čaro, žiaľ, absencia strojovne s rozvodmi pre cirkuláciu vody zapríčiňuje, že voda sa pravidelne musí vypúšťať a napúšťať.

Vodu je možné v zmysle vyhlášky držať v bazéne maximálne 14 dní, vzhľadom na to, že tu nie je filtrácia. Pri znečistení po prudkých dažďoch a búrkach to však musia robiť častejšie. Celý proces vypúšťania, čistenia a dezinfekcie a následne opätovného napúšťania trvá minimálne päť dní, navyše, predĺžiť to môže ešte búrka alebo vytrvalý dážď.

Tisíce návštevníkov

Okrem „veľkého“ vypúšťania sa priebežne podľa potreby odpúšťa a dopúšťa časť bazéna tak, aby sa dodržali všetky potrebné limity a normy, ustanovenia vyhlášky a pokyny hygienikov. Slnko vodu po výmene rýchlo ohreje na 22 až 25 stupňov.

Minulý rok kúpalisko navštívilo až 38-tisíc návštevníkov. Tento rok to bude zrejme menej, otváralo sa až v júni, navyše tropický júl vystriedal upršaný august.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Napriek diaľničnej známke dostal v Rakúsku pokutu, s dôkazmi nepochodil Čítajte

Projekt revitalizácie celého areálu sa bude pripravovať spolu s verejnosťou v rámci participatívneho plánovania, ktoré radnica zaviedla od roku 2016.

„Do zadania pre architektov, ktorí budú úpravu kúpaliska v Kamennom mlyne navrhovať, by sme radi zapracovali aj názory, postrehy a nápady občanov, aby výsledok dobre slúžil práve jeho návštevníkom,“ uviedla Natália Nováková z referátu participácie Mestského úradu v Trnave.

Stretnutia s Trnavčanmi

„Dotazníku predchádzalo stretnutie na Trnavskom pikniku v septembri 2021, kde sme zbierali podnety od návštevníkov priamo v areáli kúpaliska. Zároveň sa tento projekt umiestnil na čele projektov, ktoré by sa podľa obyvateľov mali určite zrealizovať,“ dodala.