Prezident Autoklubu SR: Asfinag má dokonale prepracovaný systém, prístroje chyby nerobia

Lepíte rakúsku diaľničnú známku najskôr na oblečenie a potom na sklo? Bude neplatná

TRNAVA. Na margo prípadu Ľubora Pavláska, ktorý dostal na rakúskej diaľnici pokutu za to, že nemal známku, hoci bola nalepená na čelnom skle a mal aj doklad o zaplatení, sa na náš redakčný mail ozvali ďalší ľudia s podobnou skúsenosťou.

Vyhľadal nás aj Štefan Mihálik, prezident Autoklubu Slovenskej republiky. Ide o občianske združenie, ktoré je okrem iného aj priamym partnerom rakúskej diaľničnej spoločnosti Asfinag. Pavláskov prípad ho zaujal, osobne ho chce preveriť.

Čítali ste o prípade pána Pavláska, čo si o ňom myslíte?

Práve prípad pána Pavláska nás zaujal a radi by sme o ňom vedeli viac. Keďže nemám k dispozícii všetky informácie, tak sa mi ťažko exaktne vyjadruje. Samozrejme, ak nám motoristi poskytnú všetky detaily, za ktorých dostali pokutu, tak ich odkonzultujeme a našou snahou je, aby všetky prípady boli objektívne posúdené a vyriešené.

Je možné, že aj prístroj mohol urobiť chybu?

Nuž, tam asi chyba nebude. Prístroj môže povedať buď „áno“, auto malo platnú diaľničnú nálepku, alebo „nie“, nemalo platnú diaľničnú nálepku. Ja by som sa prikláňal k neomylnosti prístrojov. Už som to spomenul, že kontrolné kamery majú vysoké rozlíšenie. Je ich na diaľniciach niekoľko desiatok. Vyhodnocované sú automaticky a len v sporných prípadoch sa s prípadom zaoberajú zodpovedné osoby.

Má Pavlásek ešte šancu dostať sa späť k svojim peniazom za pokutu?

To je ťažká otázka. Vždy je to od prípadu k prípadu. Ale 99 percent všetkých reklamácií je pochybenie motoristu. Chápem, že pokuta je nepríjemná, ale ako sa hovorí, za chyby sa platí. A to nie len v Rakúsku, ale rovnako vám za neuhradený poplatok príde pokuta z Maďarska, Českej republiky alebo zo Slovenska.

Z rokovaní so zástupcami Asfinagu je však jasné, že systém kontroly majú dokonale prepracovaný. Nespoliehajú sa len na kamerové systémy, ktoré patria k absolútnym špičkám, ale aj na kontroly na odpočívadlách, čerpacích staniciach, kde chodia ich zamestnanci a kontrolujú platnosť nálepiek.

Možno sa už stretli motoristi, ktorí prechádzajú cez hraničný priechod Kitsee s kontrolami hneď na prvom výjazde za hranicami. Dokonca niekedy kontrolujú na výjazde z parkoviska priamo za hraničným priechodom.

Čo všetko by musel pre to spraviť?

Vždy treba reklamáciu doložiť všetkými dostupnými dôkazmi. Miesto zakúpenia, alonž (ústrižok z nálepky), miesto vstupu a výstupu z diaľnice. Trasu, ktorou motorista cestoval a podobne.

Viete mu nejako pomôcť?

Ak budeme mať všetky podklady k dispozícii, obrátime sa priamo na Asfinag so žiadosťou o preverenie. Požiadame nášho partnera z medzinárodnej organizácie Európskych autoklubov v Rakúsku, ktorý je ARBÖ o pomoc a radu ako postupovať. Každý prípad, ktorý nám príde, môžeme preveriť priamo v Asfinagu.

Ak je niekto s rozhodnutím Asfinagu nespokojný, môže podať odpor. Čo ak neuspeje ani tam? Ako môže pokračovať ďalej, keď je presvedčený o svojej pravde?

Buď využije vlastných právnych zástupcov, alebo nám prostredníctvom plnej moci a poskytnutých podkladov dá dôveru na zastupovanie v právnom spore v Rakúsku. Tam sa totiž všetky spory riešia súdnou cestou. Za výsledok však nemôžeme ručiť. Je to rovnaké, ako pri každom súdnom spore.

Väčšina ľudí si myslí, že na to sa spoločnosť Asfinag spolieha, že nikto nepôjde pre 100 eur do súdneho sporu. Aký je váš názor na to?

Ja si to nemyslím. Je neuveriteľné, ako sme nedôverčiví voči inštitúciám. To je taká slovenská zvláštnosť. Chápem, že po všetkých kauzách, ktoré sa udiali na Slovensku je dôvera Slovákov značne naštrbená, ale Asfinag je rakúska štátna akciová spoločnosť.