NAKA vykonáva procesné úkony pri ceste z Leopoldova smerom do Hlohovca.

HLOHOVEC. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vykonávajú v okolí cesty smerom z Leopoldova do Hlohovca úkony trestného konania. Pre TASR to potvrdili z policajného prezídia. Upozornil na to portál tvnoviny.sk s tým, že na mieste sú desiatky policajtov aj so psami.

"Príslušníci NAKA vykonávajú procesné úkony trestného konania, avšak vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedli z policajného prezídia