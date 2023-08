EKL: Trnava zostala v hre o postup, Gašparík: "Lech to nebude mať ľahké"

Spartakovci majú iba gólové manko.

POZNAŇ. Futbalisti Spartaka Trnava si vzhľadom na priebeh úvodného zápasu 3. predkola Európskej konferenčnej ligy proti Lechu Poznaň zachovali šance na postup.

Vo štvrtkovom stretnutí ťahali od úvodu za kratší koniec, poľský klub si vypracoval dvojgólové vedenie, no v závere duelu zabezpečil Spartakovcom iba gólové manko (1:2) pred budúcotýždňovou odvetou obranca Lukáš Štetina.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hlavný tréner Spartaka Michal Gašparík po zápase uviedol, že Lech to nebude mať v odvete jednoduché.

Trnavčania vstúpili do stretnutia veľmi pasívne. Od úvodu sa zatiahli do defenzívneho bloku a tvorbu hry prenechali na Lech.

Mali viacej z hry

Domáce mužstvo však preukázalo kvalitu a dokázalo sa vysporiadať s prehusteným priestorom. V prvom dejstve dominoval tretí tím uplynulého ročníka poľskej Ekstraklasy v držaní lopty v percentuálnom pomere 80:20.

Odmena za aktivitu pre Poliakov prišla až na začiatku druhého polčasu, keď sa po 30 sekundách hry presadil Filip Marchwinski.

"To, že budú mať viac z hry, s tým sme počítali. Plán bol, tak ako prvý polčas, sa dobre brániť a spoliehať sa na nejaké štandardky alebo protiútoky. Najväčšia škoda je prvého gólu po príchode z kabín, potom si ešte viac verili," uviedol brankár Spartaka Dominik Takáč.

Poznaň prvý gól upokojil a po hodine hry dokázala odskočiť na rozdiel gólu. Tentoraz defenzíva nereagovala na narážačku v šestnástke, po ktorej prekonal Takáča nórsky reprezentant Kristoffer Velde.

Šance na postup do play off zachoval hosťom v 87. minúte skúsený obranca Lukáš Štetina, ktorý mal o pár minút v nadstavenom čase na kopačke aj vyrovnávajúci gól, jeho zakončeniu však chýbalo umiestnenie aj razancia.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

Hlavný tréner slovenského zástupcu Michal Gašparík po zápase prízvukoval, že jeho tím nedokázal reagovať na vysoké postavenie domácich, no zároveň si myslí, že pre favorita dvojzápasu nebude o týždeň na štadióne Antona Malatinského jednoduché potvrdiť postup.

Domáci boli vo vedení 2:0

"Vedeli sme, že Lech začne aktívne, bude dlho držať loptu a hrať nátlakovo. Nedokázali sme sa pri ziskoch lopty sa na nej dlhšie udržať, pretože súper mal vysoké postavenie, čo nám robilo veľké problémy.

Nemalo by sa stávať to, čo sa stalo v prvej minúte druhého polčasu. Chystali sme sa na to, aby boli hráči koncentrovaní, bol to nešťastný moment, že sa dvaja hráči nedohodli s odkopom a inkasovali sme.

Následne Lech ožil, dostal sa na koňa a po peknej narážačke zvýšil na 2:0. Nám pomohli striedajúci hráči, znížili sme na 1:2 a možno pri troche šťastia sme mohli vyrovnať. To, čo sme pred prvým zápasom chceli, aby bola otvorená odveta, sa nám splnilo a Lech to u nás nebude mať ľahké," povedal kouč Spartaka.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V druhej lige sa chcem predať, hovorí hráč Malženíc Sebastián Nagy Čítajte

Brankár Takáč čelil v stretnutí dovedna ôsmim streleckým pokusom. Oba góly inkasoval na strane ihriska, kde mal za chrbtom domáci "kotol". "Nie je to sranda. Určite to bolo cítiť, hlavne keď dali druhý gól a začal celý sektor hučať, tak aj na hráčoch Lechu bolo vidieť, že si ešte viac veria.

Chvalabohu, že sme to potom ustáli a dali gól, skoro aj druhý, to sme si možno ani nezaslúžili. Výsledok je prijateľný, doma je aspoň o čo hrať. Verím, že príde čo najviac ľudí a budú nás hnať tak, ako ich fanúšikovia," dodal 24-ročný brankár Trnavy.

Odveta je na programe vo štvrtok 17. augusta (20.00 h) na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Víťaz sa v play off o skupinovú fázu EKL stretne so zdolaným zo súboja 3. predkola Európskej ligy (EL) medzi Slaviou Praha a SC Dnipro-1. Ukrajinský klub hrá svoje domáce zápasy v Košiciach.