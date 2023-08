Nalepil si rakúsku diaľničnú známku ako vždy, o mesiac mu prišla domov pokuta

Každý, kto nesúhlasí s doručenou pokutou z rakúskych diaľnic, môže podať protest.

TRNAVA. Ľubor Pavlásek už roky pracuje v Rakúsku, jeho manželka za ním pravidelne jazdí autom. Väčšinou na víkend, preto si kupuje desaťdňovú diaľničnú známku.

Po poslednej návšteve mu prišla domov pokuta. Za to, že ju nemal. Kontrolu mýta v Rakúsku má na starosti spoločnosť Asfinag, podrobnosti sme zisťovali aj od nich.

„V Tirolsku pracujem už roky, manželka prišla za mnou v júni po A1, smer Viedeň- Linz- Salzburg- Innsbruck. Naspäť na Slovensko sme išli spolu, lebo som mal dovolenku. Desaťdňová známka bola riadne prilepená na čelnom skle pod zrkadlom v strede. Ako vždy. Preto ma veľmi prekvapilo, že mi asi po mesiaci prišla domov pokuta. Za to, že som mal jazdiť bez nej,“ povedal Ľubor s tým, že išlo o 120 eur.

Poslal im fotografie nalepenej známky z oboch strán, mal dokonca odložený ústrižok o platbe. Nič však nepomohlo.

Iba jedna kamera

„Celkovo sme prešli tam a späť 1200 kilometrov a podľa spoločnosti Asfinag nás mala zachytiť jedna kamera niekde pri Salzburgu. Nechápem to, po diaľnici išla 600 kilometrov ku mne a ďalších 600 kilometrov sme išli spolu naspäť na Slovensko. A to, že sme nemali mať známku, zachytila iba jedna? Veď na tomto úseku sú ich desiatky,“ doplnil Ľubor s tým, že po niekoľkých mailoch aj s dôkazmi, že známku mal, pokutu radšej zaplatil.

„Pre mňa úplne nepochopiteľné. Písal som im množstvo mailov, poslal dôkazy a nič. V každej ich odpovedi bolo na konci iba- zaplaťte! Obrátil som sa na právnika, povedal mi, že šancu mám, ale najskôr musím zaplatiť a potom to riešiť súdnou cestou. Žiaľ, som bežný smrteľník a na toto nemám čas. Myslím si, že sa práve na toto oni spoliehajú a drvivá väčšina ľudí radšej zaplatí, ako by to mala riešiť ďalej právnou cestou.“

Spoločnosť Asfinag Ľuborovi v maile na margo jeho tvrdení odpísala, že automatická kontrola vinetácie nepredstavuje komplexný systém kontroly, kamery sa v určitých intervaloch presúvajú po celom Rakúsku a preto nie sú vždy na rovnakom mieste.

„Preto je možné, že vaše vozidlo zostalo prehliadnuté,“ napísali mu zo spoločnosti Asfinag.