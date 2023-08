Petíciu za prestavbu nebezpečnej križovatky podpísali tisícky ľudí

Výsledok však bude závisieť od vôle Slovenskej správy ciest.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj v prípade nebezpečnej križovatky na ceste I. triedy pri Cíferi podľa župana Jozefa Viskupiča urobí to, čo samospráva urobiť môže, ale na prípadnú výstavbu okružnej križovatky bude potrebná súčinnosť so Slovenskou správou ciest.

Terénne úpravy

"Križovatku by mohli urobiť bezpečnejšou určité terénne úpravy. Napríklad zníženie terénu pri pripojení z miestnej časti Pác na cestu I. triedy, ďalšie úpravy však bude potrebné konzultovať s plynármi a energetikmi, ktorí tam majú svoje siete," povedal Viskupič o rokovaniach s iniciátormi petície za vybudovanie kruhovej križovatky na tejto ceste. Terénne úpravy bude možné podľa neho urobiť v horizonte tohto a budúceho roku.

Takéto riešenie sa pozdáva aj iniciátorovi petície Marekovi Blechovi. Zníženie svahov by podľa neho mohlo urobiť križovatku výrazne prehľadnejšou.

Ocenil, že k financovaniu týchto prác sa prihlásil samosprávny kraj. Na stretnutí so županom Viskupičom padli podľa neho aj návrhy na zníženie rýchlosti na ceste I. triedy alebo na umiestnenie radarov so signalizáciou rýchlosti.

Správa ciest je podfinancovaná

Blecha zaregistroval, že v ostatnom období križovatku častejšie monitorujú policajné hliadky. Petíciu za okružnú križovatku pri Cíferi podpísalo v krátkom čase viac ako 1800 ľudí z Cífera, Slovenskej Novej Vsi či Voderád.

Prípadná prestavba križovatky na okružnú bude podľa Viskupiča závisieť od vôle Slovenskej správy ciest, ktorá je však stále podfinancovaná a peniaze na potrebné projekty na cestách I. triedy hľadá len ťažko. Krajská samospráva spolu

s obcami bude takéto riešenie žiadať od budúcej vlády.