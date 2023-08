Most je v havarijnom stave, situáciu konečne začnú riešiť

Cestári most náhle uzatvorili 11. mája tohto roku.

SEREĎ. Slovenská správa ciest začala s prácami na podopretí mosta na ceste I/62 ponad železničnú trať v Seredi. Spoločnosť Skanska SK má most, ktorý je v havarijnom stave, podoprieť za 102 tisíc eur do konca augusta. Cestári most náhle uzatvorili 11. mája tohto roku pre autá, cyklistov aj chodcov, pretože hrozilo jeho

zrútenie. O deň neskôr bola zastavená aj železničná doprava pod mostom na trati Sereď - Galanta.

"Po podopretí nosnej konštrukcie bude možné most používať pre chodcov,cyklistov a obnoviť železničnú dopravu na úseku do času jeho rekonštrukcie, zároveň bude možné odvolať mimoriadnu situáciu," uvádza Slovenská správa ciest v dokumentácii k podopretiu nosnej konštrukcie mosta.

Zároveň pripravuje výstavbu nového mosta, ktorý má nahradiť starý most z roku 1950, ten však nebude hotový skôr ako v roku 2025.



"Po získaní všetkých potrebných povolení, vydaní stavebného povolenia a zabezpečení finančného krytia predpokladáme vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác ešte v tomto roku a začiatok stavebných prác v prvom štvrťroku 2024. Žiadosť o vydanie stavebného povolania už bola podaná," informoval po uzatvorení mosta Martin Guzi zo Slovenskej správy ciest.

Zbúranie starého a postavenie nového mosta má podľa predpokladov trvať 12 mesiacov. Počas prác bude zabezpečený prechod pre peších a cyklistov po dočasnej lávke so šírkou tri metre.