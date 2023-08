Je už kompletne hotový, most v Hlohovci slávnostne rozsvietili

Osvetlenie mosta zabezpečuje takmer tristo úsporných LED svietidiel.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj dokončil komplexnú modernizáciu mosta ponad rieku Váh v Hlohovci.

Rekonštrukciu symbolicky ukončilo včerajšie(3. august) spustenie iluminácie mosta.

Župa spolufinancovala modernizáciu najdlhšieho mosta v kraji prostredníctvom nenávratnému finančnému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v hodnote takmer 5,3 milióna eur.

„Komplexná rekonštrukcia hlohoveckého mosta bola jedným z najnáročnejších projektov v kraji vôbec. Vyžadovala si dôslednú a kvalitnú prípravu, náročnú logistiku, koordináciu mnohých subjektov aj otvorenú komunikáciu. Po tomto neľahkom období náš najdlhší most opäť plnohodnotne prepája oba brehy Váhu. Jeho význam vzrástol aj vďaka rozšíreniu a novým cyklochodníkom, čím ponúkame zelenú alternatívu pri dochádzaní za prácou či školou. Dovolím si tvrdiť, že sme splnili najväčšiu výzvu v oblasti dopravnej infraštruktúry, zvýšili bezpečnosť cestujúcich a zabezpečili stabilitu mosta. Zvládli sme to aj vďaka trpezlivosti a ohľaduplnosti obyvateľov Hlohovca i okolia, za čo sa chcem úprimne poďakovať,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že most bol počas rekonštrukcie rozšírený o oceľovú konštrukciu na oboch stranách, na ktorých vznikli plnohodnotné chodníky a cyklochodníky.

Novým prvkom je aj osvetlenie premostenia, ktoré pozostáva z 299 kusov úsporných LED svietidiel.

Župa zabezpečila aj napojenie na chodníky smerom do mesta, a tiež vyasfaltovanie úsekov ciest za mostom v rovnakom smere. Stavebné práce realizovalo združenie firiem SMS – Kovo-Sklo, pričom aktuálne prebieha kolaudačný proces.

Hlohovecký most má 343 metrov a bol postavený v 60. rokoch, výrazne opravy sa nerealizovali.

V roku 2018 bol na základe diagnostiky určený technický stav mosta ako veľmi zlý (šiesty zo siedmich stupňov), na čo župa reagovala v auguste 2019 vylúčením nákladnej dopravy nad 12 ton z mosta v snahe zabrániť ďalšej degradácii konštrukcie.

Počas mimoriadnej obhliadky v marci 2022 boli odhalené závažné poruchy v podobe trhlín na pilieroch, ktoré ohrozovali stabilitu mosta. Na základe stanovísk odborníkov bola vtedy okamžite vylúčená doprava z mosta.

Po vykonaní prác na zosilnení základov mosta sa v júli 2022 vrátili na most chodci, premávka motorových vozidiel bola na moste obnovená v januári 2023.