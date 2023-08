Politológ Lenč: Silnou témou volieb bude 'očista' Slovenska, nech už pôjde o čokoľvek

Parlamentné voľby budú už o necelé dva mesiace.

TRNAVA. Tie strany, ktoré majú v súčasných prieskumoch do dvoch percent, sa nemajú šancu prebojovať do parlamentu, tvrdí to politológ Jozef Lenč. Pýtali sme sa ho aj to, ako sa zmenili hlavné politické témy počas leta pred parlamentnými voľbami.

Ako by ste na úvod fungovanie úradníckej vlády po troch mesiacoch, od jej vymenovania?

Dobrá snaha o vytvorenie vlády, ktorá mala prinavrátiť dôveru verejnosti vo fungujúcu zastupiteľskú demokraciu a jej inštitúciám, ktorý žiaľ nedopadol tak, ako si to predsavzali prezidentka Čaputová a premiér Ódor. Vláda odborníkov si síce stanovila reálne priority, no nezvládla politickú rovinu svojho pôsobenia.

Viete vymenovať jej plusy?

V odbornosti niektorých jej členov. V snahe riešiť aktuálne problémy dôvery v systém a krízy, ku ktorým Slovensko doviedli predchádzajúce vlády. V odbornosti, ktorá sa prejavila pri príprave programového vyhlásenia vlády, v realizácie niektorých politík a môže sa pretaviť do realisticky skoncipovaného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024.

V čom mala nedostatky?

V nezvládnutí zodpovednosti za zmenu stavu vzťahu politického systému a občanov. V istej politickej naivite a v strachu „robiť“ politiku, ktorá je odvážna a suveréna, najmä v čase keď to od vlády občania očakávajú.

V rozhovore sa ďalej dočítate ako sa menia predvolebné témy,

čo hovoria aktuálne prieskumy,

ktoré strany majú šancu uspieť vo voľbách,

v čom vidí dominantné postavenie Smer-u,

prečo urobil Andrej Danko kus dobrej roboty,

čo môže ovplyvniť výsledok volieb.

Ešte začiatkom mája ste hovorili o lete plnom politiky, aké sme tu nemali posledných dvadsať rokov. Leto je v polovici, je to naozaj tak, ako ste predpovedali?

Leto je v znamení predvolebnej kampane, ktorá zažila svoju prvú fázu. Jej súčasťou bolo predstavovanie kandidátov, starožitných automobilov Fiat 500, ktorými si niektorí chcú „kúpiť“ priazeň voličov, niekoľko neúspešných mimoriadnych rokovaní parlamentu, ale aj šírenie strachu a hystérie okolo medveďa hnedého a v neposlednom rade najmä „kauza“ ministra Šimka, ktorá ho stála kreslo a ukázala politický amaterizmus premiéra Ódora a prezidentky Čaputovej. Takže áno, prvá polovica leta bola plná politiky.

Čo hovoríte na aktuálne prieskumy?

Prieskumy, ktoré vychádzajú na mesačnej báze – v podstate skoro každý deň máme nový prieskum od niektorej z agentúr – vykazujú trendy, ktoré môžu naznačiť potenciálny výsledok volieb.

Z prieskumov je zrejmé, že do parlamentu sa s istotou môžu dostať štyri politické subjekty – Smer-SSD, Hlas-SD, Progresívne Slovensko a Republika. Dovolím si tvrdiť, že s istotou je zrejmé, že do Národnej rady SR sa nedostane strana, ktorá sa opiera iba o hlasy občanov maďarskej národnosti. Tiež sa tam nedostane žiaden zo subjektov, ktoré majú aktuálne podporu len niečo okolo jedného či dvoch percent.

Aktuálne prieskumy nám ukazujú nálady verejnosti a naznačujú tendencie vývoja podpory strán. No prieskumy nevyhrávajú ba ani neprehrávajú voľby, o ich výsledku, preto rozhodne až finálna časť kampane, ktorá je ešte stále pred nami.

Menia sa prieskumy výrazne či iba okrajovo?

Menia sa. Tak ako sa menia aj nálady voličov. Ak sa chceme v prieskumoch orientovať je potrebné vnímať ich nasledovnou optikou. V prvom rade je prieskum akou „fotografiou“ konkrétneho dňa či dní, v ktorých prebiehal zber dát a je pochopiteľné, že sa deň od dňa môže meniť. Po druhé prieskumy, respektíve, volebné modely majú odlišnú metodiku zberu dát a tak sa môžu čiastočne líšiť vo výsledku.

Po tretie, pri výsledkoch je potrebné rátať so štatistickou chybou, ktorá sa pohybuje v rozmedzí jedného percenta (pri stranách s nízkymi preferenciami) až po tri percentá pri stranách s vyššími preferenciami). Preto je pochopiteľné, že nejaké posuny sa objavujú v rámci prieskumov jednom mesiaci a tiež medzimesačne. Avšak tieto sú zvyčajne v rozmedzí spomenutej štatistickej chyby.

Z dlhodobého hľadiska sa dajú zmeny vidieť v tom, že od marca 2023 je Smer-SSD lídrom prieskumov. V tom, že v priebehu ostatných dvoch mesiacov sa Hlas-SD prepadol na tretie miesto až za Progresívne Slovensko. A tiež v tom, že v priebehu júla sa SNS už priblížila k hranici zvoliteľnosti.

Ako sa menia predvolebné témy? Kedysi to bol covid a utečenci, teraz medvede...

Témy, ktoré zaujímajú politikov, a ktoré prezentujú verejnosti sa viac-menej nemenia. Časť politických subjektov pracuje s osvedčenými témami a so strachom – utečencov nahradili medvede, Covid-19 zas práva menšín, respektíve, liberalizmus, ktoré majú údajne ohroziť našu svojbytnosť a tradičnú rodinu. Smer-SSD stále hovorí o prenasledovaní opozície a OĽaNO a priatelia (v koalícii s Kresťanskou úniou a Za ľudí) o boji proti mafii.

Saska sľubuje ekonomický rast. Demokrati pokoj bez chaosu. Špecifikom kampane sú on-line videá. V nich sa snažia kandidáti ukázať voličom, kde všade sa objavili, čo všetko zažili a aké problémy vyriešili, alebo s kým sa stretli. Takže súčasťou kampane sa stávajú aj osobné prežitky konkrétnych kandidátov, alebo reakcie na vyjadrenia politických konkurentov.

Domnievam sa však, že témou volieb budú najmä ponúkané riešenia kríz, chaos verzus istoty, vojna na Ukrajine a „očista“ Slovenska, nech si pod tým ktorákoľvek strana a jej voliči predstavia v podstate čokoľvek.

Naposledy ste hovorili, že tohtoročná účasť bude zrejme slabšia, pokiaľ sa nevyskytne silná téma, ktorá zmobilizuje voličov, objavila sa už?

Nemyslím si. Politické strany a tiež mimovládny sektor, či jednotlivci sa síce snažia budiť dojem, že v týchto voľbách už naozaj pôjde o všetko – demokraciu, budúcnosť naši detí, či dokonca naše prežitie, no stále (a to napriek prieskumom, ktoré naznačujú účasť okolo 65 – 70 percent) sa neobjavila skutočná celospoločenská téma, ktorá by mobilizovala volič nad rámec minulých účastí vo voľbách.

Čo by na to povedal Ľudovít Štúr, že on bojoval za volebné právo a v 21. storočí tu hovoríme o nízkej účasti?

Neviem, čo by na to povedal Štúr, ba ani ženy, ktoré začiatkom 20. storočia bojovali za volebné právo. V každom prípade volebné právo je právom a nie povinnosťou a právo si môže každý uplatniť v miere, a akej sám uzná za vhodné. V konečnom dôsledku by možno aj Štúr (či iní) boli radi, ak by volebné právo nevyužili tí, ktorí majú iní politický názor, respektíve, voličské preferencie ako on. Neúčasť vo voľbách je tiež spôsob, akým môže (ne)volič ovplyvniť výsledky volieb.

Ešte v máji ste hovorili o štyroch stranách, ktoré majú potenciálne najväčšiu parlamentnú istotu. Smer, Hlas, Progresívci a Republika, zmenilo sa po troch mesiacoch niečo v tomto poradí?

V tomto smere sa nič nezmenilo. Okrem skutočnosti, že pravdepodobnosť, že voľby vyhrá Hlas-SD sa o niečo znížila a nateraz to tiež nevyzerá, že by voľby mohlo vyhrať hnutie Republika.

Polepšil si niekto z mimoparlamentných strán?