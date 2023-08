Trnava postúpila do 3. predkola, Gašparík: "Pochvala celému tímu"

Spartak zdolal súpera s presvedčivým výsledkom.

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy.

V odvetnom zápase 2. predkola zdolali na domácom trávniku lotyšský tím FC Auda 4:1, prvý zápas sa skončil nerozhodne 1:1.

V ďalšej fáze sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretnú s poľským tímom Lech Poznaň, ktorý v druhom polčase držal postupový výsledok proti Kauno Žalgiris.

Odvetný zápas 2. predkola EKL

Trnavčania mali v prvom polčase prevahu. V 10. minúte sa po centri Koštrnu dostal k zakončeniu Daniel, no brankár hostí Ozols bol pozorný. Spartak často kombinoval na polovici súpera, finálnej prihrávke však dlho chýbala presnosť.

Domáci išli do vedenia v 36. minúte, keď Mikovič vyhral súboj v strede poľa, posunul loptu Danielovi, ktorý si pred šestnástkou zasekol obrancu a obstrelil Ozolsa - 1:0.

O necelé dve minúty viedli domáci už 2:0, keď obrana hostí nedostatočne zareagovala na center Mikoviča, ktorý zblízka zužitkoval Djuričin - 2:0. Domácich definitívne upokojil tretí gól, ktorý strelili v nadstavenom čase. Po priamom kope Bainoviča sa k odrazenej lopte dostal Štetina a zblízka prekonal Ozolsa - 3:0.

Presvedčivý náskok dodal domácim sebaistotu a v druhom polčase kontrolovali dianie na ihrisku. Lotyšský tím bol v ofenzíve dlho nevýrazný. Od 75. minúty viedli domáci už 4:0, keď sa aj s prispením teču hráča hostí presadil kapitán Procházka.

Trnavský brankár Takáč prišiel o čisté konto v 88. minúte. Po chybe Trnavčana Peňu sa k lopte dostal Achol, ktorý si ju na hranici šestnástky vymenil s Ogunniyim a krížnou prízemnou strelou prekvapil Takáča - 4:1.

Hlas po zápase:

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Po tomto sme túžili - mať dobrý prvý polčas, napádať a predviesť kvalitnú hru. Tak, ako sme si to plánovali, to vyšlo. Škoda lacného inkasovaného gólu. V prvom polčase sme hrali veľmi dobre. Po ligovej prehre s Trenčínom sme boli trošku pod tlakom, preto som veľmi rád, že sme to takto zvládli.

Môžem pochváliť celé mužstvo, špeciálne ma potešil Adrián Zeljkovič. Hľadali sme náhradu za Kyriakosa Savvidisa a vyzerá to, že sa to podarilo. Fanúšikom sme dali ďalšie predkolo, ľudia tu žijú futbalom. Príde Lech Poznaň, začína sa od 0:0 a my do toho dáme maximum. Uvidíme, ako to dopadne."

(zdroj: TASR)

FC Spartak Trnava - FK Auda 4:1 (3:0)

Góly: 36. Daniel, 38. Djuričin, 45.+2 Štetina, 75. Procházka - 88. Achol . Rozhodovali: Cibelli – Sbrissa, Lengacher (všetci Švajč.), ŽK: Mikovič, Koštrna - Achol, 7394 divákov

TRNAVA: Takáč - Koštrna (65. Oseni), Štetina (76. Peňa), Kóša (46. Ujlaky), Mikovič (76. Brezník) - Procházka, Zeljkovič, Bainovič - Daniel (65. Azango), Djuričin, Ofori

AUDA: Ozols - Korotkovs, Mikulič, Minkevičs, Attuquaye, Bretschneider (81. Resende) - Achol, Clemente (60. Saveljevs), Ogunniyi - Mane (46. Rubenis), Ramires

/prvý zápas 1:1, Trnava postúpila do 3. predkola/