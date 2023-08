Gorosita nahradí Štetina, Spartak urobí zmenu aj na poste brankára

Trnava chce o postupe rozhodnúť v riadnom hracom čase.

TRNAVA. Futbalisti trnavského Spartaka trénovali pred odvetou druhého predkola Európskej konferenčnej ligy s FK Auda (3. augusta o 17.30 h v Trnave) aj kopanie jedenástok.

Veria však, že duel do rozstrelu nepríde a o svojom postupe rozhodnú už v riadnom hracom čase.

"Všetci kopali minimálne dve, ani toto nechceme podceniť, pretože jedenástkový rozstrel už sme zažili aj s Bolerázom... V príprave na zápas sa sústredíme vždy na každý detail, kalkujeme aj s týmto, ale verím, že k penaltám nepríde," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Spartaka Michal Gašparík.

Robili dôkladnú analýzu zápasu

Andeli si priviezli z ihriska súpera remízu 1:1. V dueli viedli po góle Kóšu, od 34. minúty ale hrali bez vylúčeného Gorosita a domáci napokon po zmene strán vyrovnali Ramiresom.

"Robili sme dôkladnú analýzu. S hráčmi sme si rozobrali zápasy s Audou i Trenčínom, mali sme nejaké pohovory, snažili sme sa na základe videa to zlé odstrániť.

V tréningu už na to nie je veľa času. Verím, že náš štvrtkový výkon bude dobrý s loptou aj bez nej a podporia nás i diváci. Chalani ich hlasivky budú potrebovať.

Chceme mať prvý polčas oveľa kvalitnejší ako s Trenčínom, možno tak ako sme začali s Audou v úvodnom stretnutí. Súpera chceme aktivitou donútiť k chybám a streliť prvý gól, ktorý by nám veľmi pomohol," pokračoval Gašparík.

V tréningovom procese mal k dispozícii okrem zranených Bolajiho a Šuleka všetkých hráčov. Do tréningu sa už zapojili aj brankári Rusov a Takáč, ktorých limitovali zdravotné problémy.

Obrana bude v rovnakom zložení

"Nie je tajomstvom, že do bránky pôjde Takáč, toho sme chystali na štart od začiatku hneď po súboji s Trenčínom," poodkryl dôležitý post v základnej jedenástke lodivod červeno-čiernych.

Obrana by mala hrať v rovnakom zložení ako v Rige, výnimkou je Gorosito, ktorý dostal za vylúčenie dištanc na jeden zápas. Na stopérskom poste ho nahradí Štetina.

Po zranení odohral proti Trenčínu prvý polčas, podľa Gašparíkovho vyjadrenia je pripravený. "Proti Trenčínu by zvládol aj viac ako 45 minút, alebo bolo to akurát, kalkulovali sme s tým, ako by sa cítil vo štvrtok, preto sme ho striedali. Aj psychicky sa už nemusí báť, ako bude reagovať koleno v zápase, vyskúšal si to. Predsa len tréning a zápas je niečo iné.

Obrannú štvorku budeme mať čo najviac zohranú, u Gorosita cítiť, že ešte nemá návyky, aké chceme, rieši situácie trochu inak, čo je úplne normálne, pretože hrával v inom prostredí, v inom hernom systéme. Nastúpi teda naša momentálne najlepšia stopérska dvojica Štetina s Kóšom."

Trénoval ešte aj individuálne

Gorosito po stredajšom tréningu ešte zaberal individuálne. "Tým, že nehrá zajtra zápas, dostal aj dávky navyše, keďže sme mali len ľahký tréning. Videli sme, že ku koncu duelu s Trenčínom ho chytali kŕče. Neabsolvoval s nami celú prípravu, tento výpadok cítiť na hráčoch, ktorí nemajú za sebou kompletnú letnú záťaž. I preto behal teraz niečo navyše," vysvetlil Gašparík.

Ďalšie pozície v základnej jedenástke menovite nekonkretizoval. "Na niektoré pozície mám varianty, na niektoré ešte nie. Vychádzal som pri skladaní zostavy aj z duelu s Trenčínom, ktorý nebol vydarený hlavne v prvom polčase.

Namixovali sme to, celý realizačný tím sme sa zhodli na základnej jedenástke. Nie je to len o mne. Vybrali sme tých chalanov, o ktorých si myslíme, že momentálne po tom, čo sa stalo s Trenčínom, herne najlepšie vyzerajú," dodal Gašparík.

V zostave pravdepodobne nebude chýbať stredopoliar Roman Procházka. Proti Trenčínu nehral, v Lotyšsku však absolvoval plnú minutáž, dokonca s kapitánskou páskou na rukáve.

"Tlak na výsledok v Trnave je vždy, je jedno, či hráte zápas Slovnaft Cup-u, ligy alebo európskej pohárovej súťaže. Chceme postúpiť, vieme, že na to máme, ideme do odvety s relatívne dobrým výsledkom, hráme doma... Všetko hrá pre nás, už je len na nás hráčoch, čo predvedieme na ihrisku. Verím, že si postup zaslúžime," uzavrel Procházka.

V prípade postupu sa Trnavčania stretnú v 3. predkole EKL s víťazom súboja Lech Poznaň - Žalgiris Kaunas. Lepšie je na tom pred odvetou poľský klub, ktorý zvíťazil v prvom zápase doma 3:1.

2. predkolo EKL 2023/24 - odvetný zápas:

FC Spartak Trnava - FK Auda /1. zápas: 1:1/ /štvrtok 3. augusta, 17.30 SELČ, štadión Antona Malatinského v Trnave/

Rozhodcovia: Cibelli - Sbrissa, Lengacher (všetci Švajč.)