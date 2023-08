Vo Vrbovom vypísali na obnovu synagógy verejnú zbierku

Radnica hľadá aj iné zdroje.

VRBOVÉ. Mesto Vrbové vypísalo novú verejnú zbierku na podporu obnovy miestnej synagógy.

Má trvať dva roky do októbra 2026, mestské zastupiteľstvo schválilo jej pravidlá na svojej schôdzi pred letnými prázdninami.

Najmenej dva milióny

Podľa viceprimátora Matúša Opatovského rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky si vyžiada najmenej dva milióny eur.

"Prispieť bude možné na účet zbierky alebo priamo do pokladničky umiestnenej v synagóge," uviedol pre TASR. Radnica sa okrem toho obzerá aj po ďalších možnostiach získania finančných prostriedkov, ako sú grantové schémy, ale tiež podujatia v prospech obnovy a podobne.

Synagóga, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, je vo vlastníctve mesta, zatiaľ je inštalovaná nová strecha. To považuje viceprimátor za dôležitú skutočnosť, pamiatka je chránená pred ďalšou devastáciou nepriaznivým počasím či náletmi vtákov.

"Po streche zvažujeme, kam nasmerujeme ďalšie prostriedky. Rozhodujeme sa medzi exteriérom budovy a interiérom. Naraz to asi nepôjde," povedal Opatovský pre TASR.

Bohatá história

Synagógu vo Vrbovom, kde žila silná židovská komunita, postavili v roku 1883 v centre mesta architekti Ferdinand Kittler a Karl Gratzl v historizujúcom slohu s maurskými motívmi. Patrí k výnimočným, na Slovensku sa nachádza podobná iba v Malackách a Prešove.

Náboženské obrady sa v nej konali až do druhej svetovej vojny. V roku 1947 objekt kúpil podnikateľ Dezider Hačko so zámerom zbúrať ho, ale do zmeny režimu vo februári 1948 to nestihol. Budova potom slúžila ako sýpka či sklad odevného závodu Trikota.

Samospráve sa až v roku 2016 podarilo dohodnúť so súkromnými vlastníkmi a odkúpiť ich podiel. Používať ju plánuje na kultúrne a spoločenské účely, o jej histórii informuje nová informačná tabuľa pred budovou.

Predchádzajúca dobrovoľná zbierka bola vypísaná v roku 2020 na dva roky a vyniesla podľa viceprimátora 2100 eur.