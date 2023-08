Autom chodia až k vode, piešťanské Lido atakujú domáci dovolenkári

Prístupné miesta pri vode sú väčšinou na periférii miest a obcí.

PIEŠŤANY. Ústava SR zaručuje každému Slovákovi právo na priaznivé životné prostredie. Zároveň ukladá povinnosť, že každý je povinný ho aj chrániť a zveľaďovať.

Rovnako hovorí, že nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

To zrejme uniká mnohým návštevníkom piešťanského ostrova Lido, na ktorý sa pohodlne dostanú cez železný most aj autom. Za pár minút už môžu priamo pri vode, v lokalite Prúdy a v dosahu svojho autorádia vykladať veci z kufra ako chorvátski dovolenkári.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Najmä počas tropických dní to tam býva doslova nabité. To, koľko môžu parkovať od Váhu, kto im môže udeliť pokutu a koľko to až môže byť, sme zisťovali priamo u správcu toku a priľahlých pozemkov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

Parkujúce autá v blízkosti vodných plôch a tokov môžu ohroziť kvalitu vody, poškodiť môžu hrádzu či brehy. Zaujímalo nás, čoho sa šoféri na ostrove Lido v Piešťanoch dopúšťajú.

„Pravdepodobne je to neoprávnený vstup na cudzie pozemky, ohrozenie alebo poškodenie pozemku, majetku, ohrozenie kvality podzemných a povrchových vôd, ohrozenie až možné poškodenie prírody a krajiny,“ povedal Marián Bocák, hovorca SVP.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Prípravu južného obchvatu prebralo mesto Trnava, o detailoch zatiaľ mlčí Čítajte

Pokuty a priestupky

Vodný zákon rozoznáva pokuty a priestupky, ich výška sa odvíja od druhu jeho porušenia. Pokuty začínajú od 500 eur až do 66 300 eur, pri spôsobení mimoriadneho zhoršenia vôd sa môžu vyšplhať až do výšky 165-tisíc eur.

Za priestupok od vás môžu zinkasovať podstatne menej. Napríklad, za umývanie motorového vozidla a mechanizmov pri rieke či štrkovisku možno uložiť pokutu do 66 eur.

Za parkovanie v blízkosti vody, čo sa potenciálne môže označiť za poškodzovanie brehu, môže hliadka zinkasovať až sto eur. Pri poškodzovaní vodných stavieb tým, že sa jazdí po nich motorovými vozidlami, hrozí maximálne 165 eur.