Takáč: „Na zápas s Trenčínom musíme čo najskôr zabudnúť a sústrediť sa na štvrtok!"

Spartak vstúpil do sezóny domácou prehrou.

TRNAVA. Trnavský Spartak vstúpil do nového ročníka 2023/2024 Niké ligy nečakane prehrou.

Premárnený prvý polčas a chyba domácich v nadstavenom čase priniesla nečakané tri body hosťom z Trenčína. V 36. min otvoril skóre duelu ukážkovou strelou do vinkľa Trenčan Njegos Kupusovič.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V 59. min sa vyše 4000 domácich fanúšikov dočkalo vyrovnania, o ktoré sa postaral peknou strelou z otočky k pravej žrdi novic v Trnavskom drese Marco Djuričin, ktorý si tak otvoril strelecký účet v našej súťaži..

V závere zápasu sa obe mužstvá pokúšali strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Na strane Spartaka to bol najprv v 73. min Ofori, ktoré koncovka brankára Vozinhu neprekvapila, o sedem minút neskôr delovka kapitána Mikoviča opečiatkovala prvú žrď trenčianskej bránky, a v samom závere v skrumáži, v pokutovom území hostí, poslal Ristovský loptu vedľa bránky.

Na strane Trenčanov to bol najmä agilný Soares, ale i šanca Kozlovského mala gólové parametre. Napokon boli šťastnejší Trenčania. V nadstavenom čase kopal rohový kop Kmeťo, domáci gólman Vantruba si vybral slabšiu chvíľku, loptu podbehol a tá sa nešťastne odrazila od domáceho Kóšu za bránkovú čiaru, čim zaskočil celý štadión.

Musia sa sústrediť na štvrtok

Dominik Takač, súčasná dvojka v bráne Trnavského Spartaka, okomentoval duel takto: „Bol to ťažký zápas, v prvom polčase Trenčania dobre kombinovali, vytvorili sme si aj my nejaké šance, žiaľ nepremenili sme ich. Trenčania išli napokon aj do vedenia. V polčasovej prestávke sme si niečo povedali, a chceli sme zápas jednoznačne otočiť.

V druhom polčase sme gólom Djuričina zápas vyrovnali. Škoda strely Mikoviča, že neskončila v sieti. Mali sme tam ešte nejaké šance. Škoda záveru. Musíme dať teraz hlavy hore a čím skôr zabudnúť na tento zápas a sústrediť sa na štvrtok, kde nás čaká v Európskej konferenčnej lige odveta proti FK Auda.“

Momentka zo zápasu Trnava - Trenčín (zdroj: Lukáš Grinaj)

Je pripravený

V úvodnom zápase druhého predkola Európskej konferenčnej ligy proti lotyšskému FK Auda mal stáť medzi tromi žrďami práve Dominik Takáč. Žiaľ, jeho zdravotný stav bol proti:

„Škoda, tešil som sa na zápas v Lotyšsku, žiaľ zdravotný stav ma nepustil do bránky. Martinovi (Vantrubovi) som ale držal palce, v zápase mal niekoľko super zákrokov. Uvidíme ako sa tréneri rozhodnú. Som už stopercentne pripravený. Každopádne či nastúpim vo štvrtok ja alebo Martin, alebo niekto iný, budeme si navzájom držať palce, a fandiť si.“

Odvetný zápas Európskej konferenčnej ligy proti lotyšskému FK Auda bude hrať Spartak Trnava vo štvrtok 3. augusta v Trnave. Výkop bude na Štadióne Antona Malatinského o 17:30.

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 1:2 (0:1)

Góly: 59. M. Djuricin - 36. N. Kupusović, 90. S. Kóša (vl. gól)

TRNAVA: Vantruba - Štetina (46. Kóša), Ezequiel Gorosito, Djuricin (77. Ristovski), Štefánik (46. Oseni), Daniel (46. Elayo Azango), Koštrna, Bukata (46. Bainović), Mikovič, Zeljković, Ofori

TRENČÍN: José Évora Dias - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljević, Kozlovský, Bariš, Gajdoš, Rahim Ibrahim (62. Hollý), dos Santos Souza (69. Gong Chuhwak), Domingos Rocha Soares (83. Demitra), Kupusović (69. Emeka)

Ostatné výsledky 1. kola Niké ligy:

MŠK Žilina - MFK Ružomberok 3:1 (1:0)

FC Košice - ŠK Slovan Bratislava futbal 0:0

MFK Zemplín Michalovce - FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:0

MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová 1:4 (1:2)

MFK Skalica - ViOn Zlaté Moravce 2:0 (0:0)