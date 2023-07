Pre ukrajinské deti pripravili týždenný mestský letný tábor

Pre ukrajinské deti, ktoré žijú so svojimi rodičmi v Trnave a okolí, pripravili Liga za duševné zdravie a trnavské Centrum voľného času (CVČ) týždenný letný tábor.

TRNAVA. Pre ukrajinské deti, ktoré žijú so svojimi rodičmi v Trnave a okolí, pripravili Liga za duševné zdravie a trnavské Centrum voľného času (CVČ) týždenný letný tábor. Od 7. do 12. augusta zažijú tri desiatky školákov od siedmich do 12 rokov voľnočasové, športové, kultúrne i vzdelávacie aktivity, povedal vedúci tábora Maxim Nesterenko.

"Záujem bol veľký, snažili sme sa, aby informáciu o konaní tábora dostalo čo najviac rodín ukrajinských odídencov," uviedol. Deti sa budú každý deň stretávať v CVČ na Ulici V jame 3, ale odtiaľ budú vyrážať na poznávanie Trnavy. "Čaká nás návšteva Západoslovenského múzea, Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave i lanového centra," uviedol Nesterenko. V CVČ, ako doplnil jeho riaditeľ Andrej Havlík, budú mať k dispozícii aj po skončení tábora nový trvalý projekt - Hračkárnicu UNICEF. Ide o program, ktorý je už v niekoľkých iných mestách na Slovenku. Poskytuje priestor pre hru ukrajinských i slovenských detí, ktoré potrebujú istú formu neformálneho alebo formálneho vzdelávania, či vytvorenie podmienok na trávenie voľného času.

Tábor má názov Mladý výskumník a na túto tému budú podľa Nesterenka orientované aj ďalšie aktivity. Budú mať workshopy, bude sa hrať šach, tancovať a robiť mnoho pre rozvoj vytrvalosti, pamäte, pozornosti, logiky, no i pre úľavu úzkosti, ktorú v sebe deti utečencov pre vojnou nesú. Používať sa bude ukrajinčina i slovenčina, lebo časť detí jazykom krajiny, ktorá ich prichýlila, ešte dobre nehovorí, doplnil Nesterenko.