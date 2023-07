Mladík zrazil dôchodcu na priechode na Hospodárskej, prišiel o vodičský

Staršieho muža previezli do nemocnice.

TRNAVA. K nehode došlo na priechode pre cyklistov na Hospodárskej v Trnave. 64 ročný muž práve prechádzal cez neho, keď si ho asi nevšimol a nedal mu prednosť 19 ročný mladý vodič na osobnom aute.

"Po náraze do čelného skla skončil starší cyklista na zemi a so zraneniami hrudníka ho previezli záchranári do trnavskej nemocnice," informovala polícia na svojom Facebook-u.

Alkohol u vodičov nezistili, mladému vodičovi, ktorý mal vodičský iba rok, ho na miestezadržali a ďalšiu jazdu mu zakázali.

"Vzhľadom na zranenie cyklistu začal poverený policajt vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti," doplnila polícia.